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Прием граждан в Ганцевичском районе провел Анатолий Насеня

20.03.2020 14:31 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В минувший четверг, 19 марта, прием граждан в Мальковичском и Люсинском сельисполкомах провел депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня. С проблемными вопросами к народному избраннику обратились четыре человека — два жителя агрогородка Мальковичи и два — аг. Люсино.

Прием граждан в Ганцевичском районе провел Анатолий Насеня

Сельчан волнуют вопросы вывоза твердых бытовых отходов. Также обсуждались с парламентарием семейно-бытовые проблемы.

Прием граждан в Ганцевичском районе провел Анатолий Насеня
Прием граждан в Ганцевичском районе провел Анатолий Насеня

Так, жительница агрогородка Люсино предложила внести поправку в закон и освободить от уплаты за вывоз твердых бытовых отходов инвалидов 1-й и 2-й группы, а также граждан старше 80 лет.


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В минувший четверг, 19 марта, прием граждан в Мальковичском и Люсинском сельисполкомах провел депутат Палаты представителей Национального собрания Республики...
 
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