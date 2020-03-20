Прием граждан в Ганцевичском районе провел Анатолий Насеня

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В минувший четверг, 19 марта, прием граждан в Мальковичском и Люсинском сельисполкомах провел депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня. С проблемными вопросами к народному избраннику обратились четыре человека — два жителя агрогородка Мальковичи и два — аг. Люсино.





Сельчан волнуют вопросы вывоза твердых бытовых отходов. Также обсуждались с парламентарием семейно-бытовые проблемы.









Так, жительница агрогородка Люсино предложила внести поправку в закон и освободить от уплаты за вывоз твердых бытовых отходов инвалидов 1-й и 2-й группы, а также граждан старше 80 лет.

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