Готовим тормоза к новому сезону: что важно сделать вовремя

Подготовка к новому автомобильному сезону никогда не ограничивается только сменой шин и становится поводом проверить готовность к нему всех механизмов машины. Один из первых пунктов в этом списке – тормозная система. Специально к началу весенне-летнего сезона Bosch подготовила инфографику с подсказками для водителей, что важно делать вовремя, чтобы в ответственный момент авто не подвело.
- «Гигиена» тормозных систем
- Детально о смазке механизмов тормозных систем
- Комплексный уход за тормозными системами
«Гигиена» тормозной системы
- Снимите суппорт, очистите направляющие и примыкающие поверхности от грязи и ржавчины:
– используйте металлическую щетку или напильник с мелкой насечкой для очистки от загрязнений и коррозии, спрей-очиститель для обезжиривания;
– не повредите пыльники и резиновые уплотнители.
- Проверьте состояние и целостность пружин, фиксаторов, пластин, направляющих гильз, болтов:
– замените поврежденные детали, а также детали с глубокими следами износа и утратившие эластичность.
- При сборке компонентов нанесите смазку на места, рекомендованные автопроизводителем.
Смазка механизмов тормозной системы
- Перед нанесением новой смазки удалите старую, а также грязь и коррозии.
- Убедитесь в исправности всех элементов, включая стояночный тормоз. При необходимости замените детали новыми.
- Убедитесь в свободном перемещении колодок вдоль направляющих, отсутствии закисания или заклинивания тормозных механизмов.
- Нанесите смазку согласно рекомендациям автопроизводителя по обслуживанию тормозных систем:
– место для нанесения смазки зависит от типа тормозного суппорта и модели автомобиля;
– избегайте попадания смазки на фрикционные поверхности, резиновые уплотнители и пыльники;
– удалите лишнюю смазку с рабочих поверхностей обезжиривающим составом.
- Не рекомендуется использовать медную смазку и спреи. Применяйте специальные смазки без содержания металлов и кислот – такие как Bosch Superfit.