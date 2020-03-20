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Готовим тормоза к новому сезону: что важно сделать вовремя

20.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Подготовка к новому автомобильному сезону никогда не ограничивается только сменой шин и становится поводом проверить готовность к нему всех механизмов машины. Один из первых пунктов в этом списке – тормозная система. Специально к началу весенне-летнего сезона Bosch подготовила инфографику с подсказками для водителей, что важно делать вовремя, чтобы в ответственный момент авто не подвело.

Готовим тормоза к новому сезону: что важно сделать вовремя

  • «Гигиена» тормозных систем
  • Детально о смазке механизмов тормозных систем
  • Комплексный уход за тормозными системами

 

«Гигиена» тормозной системы

 

  1. Снимите суппорт, очистите направляющие и примыкающие поверхности от грязи и ржавчины:

 

– используйте металлическую щетку или напильник с мелкой насечкой для очистки от загрязнений и коррозии, спрей-очиститель для обезжиривания;

– не повредите пыльники и резиновые уплотнители.

 

  1. Проверьте состояние и целостность пружин, фиксаторов, пластин, направляющих гильз, болтов:

– замените поврежденные детали, а также детали с глубокими следами износа и утратившие эластичность.

 

  1. При сборке компонентов нанесите смазку на места, рекомендованные автопроизводителем.

 

Смазка механизмов тормозной системы

  1. Перед нанесением новой смазки удалите старую, а также грязь и коррозии.

 

  1. Убедитесь в исправности всех элементов, включая стояночный тормоз. При необходимости замените детали новыми.

 

  1. Убедитесь в свободном перемещении колодок вдоль направляющих, отсутствии закисания или заклинивания тормозных механизмов.

 

  1. Нанесите смазку согласно рекомендациям автопроизводителя по обслуживанию тормозных систем:

– место для нанесения смазки зависит от типа тормозного суппорта и модели автомобиля;

– избегайте попадания смазки на фрикционные поверхности, резиновые уплотнители и пыльники;

– удалите лишнюю смазку с рабочих поверхностей обезжиривающим составом.

 

  1. Не рекомендуется использовать медную смазку и спреи. Применяйте специальные смазки без содержания металлов и кислот – такие как Bosch Superfit.

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Подготовка к новому автомобильному сезону никогда не ограничивается только сменой шин и становится поводом проверить готовность к нему всех механизмов
 
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