Готовим тормоза к новому сезону: что важно сделать вовремя

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Подготовка к новому автомобильному сезону никогда не ограничивается только сменой шин и становится поводом проверить готовность к нему всех механизмов машины. Один из первых пунктов в этом списке – тормозная система. Специально к началу весенне-летнего сезона Bosch подготовила инфографику с подсказками для водителей, что важно делать вовремя, чтобы в ответственный момент авто не подвело.





«Гигиена» тормозных систем

Детально о смазке механизмов тормозных систем

Комплексный уход за тормозными системами

«Гигиена» тормозной системы

Снимите суппорт, очистите направляющие и примыкающие поверхности от грязи и ржавчины:

– используйте металлическую щетку или напильник с мелкой насечкой для очистки от загрязнений и коррозии, спрей-очиститель для обезжиривания;

– не повредите пыльники и резиновые уплотнители.

Проверьте состояние и целостность пружин, фиксаторов, пластин, направляющих гильз, болтов:

– замените поврежденные детали, а также детали с глубокими следами износа и утратившие эластичность.

При сборке компонентов нанесите смазку на места, рекомендованные автопроизводителем.

Смазка механизмов тормозной системы

Перед нанесением новой смазки удалите старую, а также грязь и коррозии.

Убедитесь в исправности всех элементов, включая стояночный тормоз. При необходимости замените детали новыми.

Убедитесь в свободном перемещении колодок вдоль направляющих, отсутствии закисания или заклинивания тормозных механизмов.

Нанесите смазку согласно рекомендациям автопроизводителя по обслуживанию тормозных систем:

– место для нанесения смазки зависит от типа тормозного суппорта и модели автомобиля;

– избегайте попадания смазки на фрикционные поверхности, резиновые уплотнители и пыльники;

– удалите лишнюю смазку с рабочих поверхностей обезжиривающим составом.

Не рекомендуется использовать медную смазку и спреи. Применяйте специальные смазки без содержания металлов и кислот – такие как Bosch Superfit.