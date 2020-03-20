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Как бы то ни было, но сегодня наступила астрономическая весна

20.03.2020 15:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

20 марта – День весеннего равноденствия. Именно в этот день весна вступает в свои законные права, независимо от того, какая погода стоит за окном.



Само по себе равноденствие – это астрономическое явление, момент, когда Солнце пересекает небесный экватор в своем видимом движении. В Северном полушарии это происходит ежегодно 20 марта (с годами отличается лишь время наступления): в этот момент Солнце переходит из Южного полушария в Северное и природа начинает пробуждаться. 

В равноденствие день почти равен ночи, а Солнце восходит практически точно на востоке, а садится практически точно на западе. В этом году весеннее равноденствие в Беларуси наступило в 06:49. Следующие 24 часа Солнце будет занимать Северное полушарие, а день начнет постепенно увеличиваться. 

Традиции праздника


Весеннее равноденствие всегда имело для людей особое значение. Издавна считалось, что именно со дня весеннего равноденствия начинаются обновления в природе: таяние снега, набухание почек на деревьях, возвращение птиц с юга.

Приписывали этому празднику и мистический смысл. На Руси, например, славяне в этот день отмечали Масленицу – Комоедицу. Праздник был связан с пробуждением медведей от зимней спячки. Также некоторые называли праздник Сороками, из-за того, что в конце марта возвращались именно сорок пернатых. 

Основными символами равноденствия всегда были жаворонки (первые птицы, что возвращаются с юга), а также блины (олицетворяют солнце). Чтобы как можно лучше проводить зиму, люди пекли постные булочки, пряники в виде птичек (жаворонков), наводили порядок в доме и выбрасывали ненужные вещи. Причем избавляться от хлама принято было не только в шкафах, но и в голове. Люди верили, что в этот день категорически нельзя думать о плохом и грустить. Иначе весь год пройдет в унынии и печали.

Приметы 20 марта


Если 20 марта стоит теплая погода, значит, заморозков уже не будет.
Какая погода в этот день, такой она будет все следующие 40 дней.
Того, кто насчитает 40 проталин в этот день, ждет счастливый год.
Чем веселей проведешь этот день, тем лучше пройдет год.
Если загадать желание в день весеннего равноденствия, оно обязательно исполнится.
День, в который природа замирает на несколько часов, балансируя между тьмой и светом, даже в наши дни считается одним из самых энергетически сильных и удачных для любых начинаний.
 
 
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20 марта – День весеннего равноденствия. Именно в этот день весна вступает в свои законные права, независимо от того, какая погода стоит за окном.
 
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