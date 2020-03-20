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Ольга Алейникова: «Не совсем правильно то, что нас перевели в обслуживающий персонал. Врачи никогда не были обслугой»
Источник материала: СТВ
Врач откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Ольга Алейникова, главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Также в интервью Ольга Алейникова рассказала:
– как стала педиатром-онкогематологом из-за умеревшей девочки
– как программа «Взгляд» помогла создать детский онкогематологический центр в Минске
– о том, как собираются использовать иммунитет человека для борьбы со злокачественными образованиями
– о муже, детях и внуках
Смотрите 22 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Ольга Алейникова: «Не совсем правильно то, что нас перевели в обслуживающий персонал. Врачи никогда не были обслугой»
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