Новой школе – новые книги: депутат Лилия Ананич посетила СШ №25

Источник материала: Единство

Более двух десятков научно-популярных книг, альбомов, а также дисков с произведениями классического музыкального наследия преподнесла в дар школе депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Лилия Ананич, посетив учреждение образования.

В беседе с педагогическим коллективом парламентарий рассказала об актуальных законопроектах, готовящихся к рассмотрению на весенней сессии, проинформировала по актуальным аспектам социально-экономического развития страны. Были затронуты также вопросы воспитания подрастающего поколения в контексте сбережения народной памяти.

В ходе знакомства с материальной базой школы депутат обратила внимание на вопросы комплектования школьных библиотек книгами белорусских издательств, детско-юношеской периодикой. Лилия Ананич оставила запись в книге почетных гостей. «Такие учреждения ярко свидетельствуют о достижениях национальной системы образования», – подчеркнула депутат, подытожив свое знакомство со школой.