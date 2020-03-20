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Новой школе – новые книги: депутат Лилия Ананич посетила СШ №25

20.03.2020 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

Более двух десятков научно-популярных книг, альбомов, а также дисков с произведениями классического музыкального наследия преподнесла в дар школе депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Лилия Ананич, посетив учреждение образования.

В беседе с педагогическим коллективом парламентарий рассказала об актуальных законопроектах, готовящихся к рассмотрению на весенней сессии, проинформировала по актуальным аспектам социально-экономического развития страны. Были затронуты также вопросы воспитания подрастающего поколения в контексте сбережения народной памяти.

В ходе знакомства с материальной базой школы депутат обратила внимание на вопросы комплектования школьных библиотек книгами белорусских издательств, детско-юношеской периодикой. Лилия Ананич оставила запись в книге почетных гостей. «Такие учреждения ярко свидетельствуют о достижениях национальной системы образования», – подчеркнула депутат, подытожив свое знакомство со школой.

 
Теги: знакомства
 
 
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Библиотека средней школы №25 пополнилась комплектом новых книг белорусских издательств.
 
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Газета Авангард
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