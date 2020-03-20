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Завтра продолжится проведение прямых линий с представителями региональной и местной власти, а также республиканских органов госуправления

20.03.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Завтра продолжится проведение прямых линий с представителями региональной и местной власти, а также республиканских органов госуправления
Завтра продолжатся традиционные субботние телефонные линии республиканских органов государственного управления, а также представителями региональной и местной власти. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.

21 марта с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с первым заместителем председателя Брестского облисполкома Валерием Васильевичем Ребковцом по вопросам порядка регулирования земельных отношений, работы агропромышленного комплекса, приема молока у населения, переработки сельскохозяйственной продукции, отчуждения жилья в собственность гражданам в сельской местности, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Эти и другие волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте 8-0162-21-31-21.

21 марта с 9.00 до 12.00 прямую линию по телефону 31-70-09 проведет заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Владимир Павлович Петько.

21 марта с 9.00 до 12.00 прямую линию по телефону 31-60-63 проведет председатель Пинского городского исполнительного комитета Иван Григорьевич Ребковец.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, завтра, 14 марта, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по телефонам:

Государственный орган

 ФИО, должность Телефон
Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь		 Картун Андрей Михайлович,
заместитель Министра

8 (017) 327-61-21

Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь

 Микуленок Дмитрий Михайлович,
Министр		 8 (017) 327-26-41
Министерство внутренних дел
Республики Беларусь		 Барсуков Александр Петрович,
заместитель Министра – начальник милиции общественной безопасности
генерал-майор милиции

8 (017) 218-55-30

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь

 Смирнов Виталий Алексеевич,
заместитель Министра		 8 (017) 200-19-00
Министерство иностранных дел Республики Беларусь Дапкюнас Андрей Вадимович,
заместитель Министра

8 (017) 327-29-22

Министерство информации
Республики Беларусь

 Легкий Павел Николаевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 203-92-31
Министерство культуры
Республики Беларусь		 Дрига Ирина Владимировна,
начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства

8 (017) 203-75-74

Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь

 Шатравко Валентин Геннадьевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 200-46-05
Министерство обороны
Республики Беларусь		 Можиловский Игорь Владимирович,
помощник Министра по вопросам военной экономики и финансам – начальник главного финансово-экономического управления
генерал-майор

8 (017) 297-10-22

Министерство образования
Республики Беларусь

 Мирончик Михаил Владимирович,
директор Департамента контроля качества образования		 8 (017) 331-35-45
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь		 Долголевец Анатолий Владимирович,
заместитель Министра

8 (017) 229-35-90

Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь

 Пирштук Болеслав Казимирович,
первый заместитель Министра		 8 (017) 200-67-62
Министерство промышленности
Республики Беларусь		 Харитончик Дмитрий Иванович,
заместитель Министра

8 (017) 330-04-94

Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь

 Нестерович Сергей Анатольевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 287-87-06
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь		 Смильгинь Иван Иванович,
заместитель Министра – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора

8 (017) 327-69-27

Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь

 Воронович Ирина Николаевна,
директор Департамента по туризму		 8 (017) 200-43-95
Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь		 Ляхнович Алексей Алексеевич,
первый заместитель Министра

8 (017) 259-79-26

Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь

 Костевич Ирина Анатольевна,
Министр		 8 (017) 309-93-00
Министерство финансов
Республики Беларусь		 Кийко Дмитрий Николаевич,
заместитель Министра

8 (017) 309-40-00

Министерство экономики
Республики Беларусь

 Ярошевич Дмитрий Викторович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-05-03
Министерство энергетики
Республики Беларусь		 Прудникова Ольга Филипповна,
заместитель Министра

8 (017) 218-21-07

Министерство юстиции
Республики Беларусь

 Авдеев Андрей Дмитриевич,
заместитель Министра

8 (017) 200-67-91;
+375 29-366-33-21

Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь

 Пантус Дмитрий Александрович,
заместитель Председателя		 8 (017) 280-91-00
Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь		 Лукьянова Екатерина Святославовна,
заместитель Председателя

8 (017) 284-67-72

Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь

 Косовский Андрей Аркадьевич,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 284-07-62
Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь		 Татарицкий Валентин Болеславович,
Председатель

8 (017) 233-52-13

Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь

 Печень Игорь Николаевич,
заместитель Председателя
генерал-майор		 8 (017) 327-01-76
Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь		 Полудень Сергей Анатольевич,
заместитель Председателя

8 (017) 218-90-00

Национальный статистический комитет
Республики Беларусь

 Кухаревич Елена Ивановна,
заместитель Председателя		 8 (017) 368-20-69

 
Теги: Брест
 
 
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