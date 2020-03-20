Завтра продолжится проведение прямых линий с представителями региональной и местной власти, а также республиканских органов госуправления

|
Государственный орган
|ФИО, должность
|Телефон
|Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
|Картун Андрей Михайлович,
заместитель Министра
|
8 (017) 327-61-21
|
Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
|Микуленок Дмитрий Михайлович,
Министр
|8 (017) 327-26-41
|Министерство внутренних дел
Республики Беларусь
|Барсуков Александр Петрович,
заместитель Министра – начальник милиции общественной безопасности
генерал-майор милиции
|
8 (017) 218-55-30
|
Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь
|Смирнов Виталий Алексеевич,
заместитель Министра
|8 (017) 200-19-00
|Министерство иностранных дел Республики Беларусь
|Дапкюнас Андрей Вадимович,
заместитель Министра
|
8 (017) 327-29-22
|
Министерство информации
Республики Беларусь
|Легкий Павел Николаевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 203-92-31
|Министерство культуры
Республики Беларусь
|Дрига Ирина Владимировна,
начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства
|
8 (017) 203-75-74
|
Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь
|Шатравко Валентин Геннадьевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 200-46-05
|Министерство обороны
Республики Беларусь
|Можиловский Игорь Владимирович,
помощник Министра по вопросам военной экономики и финансам – начальник главного финансово-экономического управления
генерал-майор
|
8 (017) 297-10-22
|
Министерство образования
Республики Беларусь
|Мирончик Михаил Владимирович,
директор Департамента контроля качества образования
|8 (017) 331-35-45
|Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
|Долголевец Анатолий Владимирович,
заместитель Министра
|
8 (017) 229-35-90
|
Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
|Пирштук Болеслав Казимирович,
первый заместитель Министра
|8 (017) 200-67-62
|Министерство промышленности
Республики Беларусь
|Харитончик Дмитрий Иванович,
заместитель Министра
|
8 (017) 330-04-94
|
Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь
|Нестерович Сергей Анатольевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 287-87-06
|Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь
|Смильгинь Иван Иванович,
заместитель Министра – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора
|
8 (017) 327-69-27
|
Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь
|Воронович Ирина Николаевна,
директор Департамента по туризму
|8 (017) 200-43-95
|Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
|Ляхнович Алексей Алексеевич,
первый заместитель Министра
|
8 (017) 259-79-26
|
Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь
|Костевич Ирина Анатольевна,
Министр
|8 (017) 309-93-00
|Министерство финансов
Республики Беларусь
|Кийко Дмитрий Николаевич,
заместитель Министра
|
8 (017) 309-40-00
|
Министерство экономики
Республики Беларусь
|Ярошевич Дмитрий Викторович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-05-03
|Министерство энергетики
Республики Беларусь
|Прудникова Ольга Филипповна,
заместитель Министра
|
8 (017) 218-21-07
|
Министерство юстиции
Республики Беларусь
|Авдеев Андрей Дмитриевич,
заместитель Министра
|
8 (017) 200-67-91;
+375 29-366-33-21
|
Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь
|Пантус Дмитрий Александрович,
заместитель Председателя
|8 (017) 280-91-00
|Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь
|Лукьянова Екатерина Святославовна,
заместитель Председателя
|
8 (017) 284-67-72
|
Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь
|Косовский Андрей Аркадьевич,
первый заместитель Председателя
|8 (017) 284-07-62
|Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь
|Татарицкий Валентин Болеславович,
Председатель
|
8 (017) 233-52-13
|
Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь
|Печень Игорь Николаевич,
заместитель Председателя
генерал-майор
|8 (017) 327-01-76
|Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь
|Полудень Сергей Анатольевич,
заместитель Председателя
|
8 (017) 218-90-00
|
Национальный статистический комитет
Республики Беларусь
|Кухаревич Елена Ивановна,
заместитель Председателя
|8 (017) 368-20-69