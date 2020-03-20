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Как выглядят внучка и правнучка Людмилы Гурченко, и почему актриса мало общалась с дочерью

20.03.2020 17:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Людмила Гурченко была одной из самых популярных российских актрис. Ее окружала слава и всенародная любовь. Однако в личной жизни у актрисы все было не так гладко – у звезды экрана сложились тяжелые отношения с дочерью.

Людмила Гурченко была замужем шесть раз. Во втором браке у актрисы родилась ее единственная дочь – девочку назвали Марией. Ее отец – второй муж кинодивы сценарист Борис Андроникашвили. 

Мария родилась в 1959 году. После развода родителей в 1960 году большую часть времени девочка проводила с бабушкой. Простыми отношения Людмилы Гурченко и ее дочери назвать сложно. Мария изо всех сил старалась быть непохожей на мать. «Я сторонилась публичности, мне было интереснее созерцать со стороны и впитывать многие вещи», – признавалась Мария.

Как выглядят внучка и правнучка Людмилы Гурченко, и почему актриса мало общалась с дочерью
Скриншот из видео «Первого канала»

Папой Мария называла музыканта Константина Купервейса, с которым ее мама прожила 18 лет.  

Что происходило за кадром культовых советских фильмов. Очень редкие фото (смотрите здесь).  

В 1980 году Мария вышла замуж за Александра Королева. Мама на свадьбу подарила дочери бриллиантовое кольцо – это семейная реликвия. «Эта та вещь, которую не носить, а передавать как память».

Как выглядят внучка и правнучка Людмилы Гурченко, и почему актриса мало общалась с дочерью
Скриншот из видео «Первого канала»

В этом браке родилось двое детей. В 1982 году – сын Марк, которого назвали в честь прадеда, а в 1983 году – дочь Елена, которая получила свое имя в честь прабабушки.  

Но мать и дочь все равно отдалялись друг от друга. Людмила Гурченко вскоре после рождения детей не нашла общего языка с зятем. Общение актрисы с дочерью становилось все более редким.

Как выглядят внучка и правнучка Людмилы Гурченко, и почему актриса мало общалась с дочерью
Скриншот из видео «Первого канала»

В возрасте 16 лет скончался внук Людмилы Гурченко – Марк. Парня не стало из-за передозировки наркотиков. Мария Королева признавалась, что в этой трагедии она винит себя – недосмотрела. Как сообщил последний муж актрисы, Гурченко узнала о смерти мальчика не от дочери, а от других людей. Случившееся также сказалось на общении двух женщин.

Как выглядят внучка и правнучка Людмилы Гурченко, и почему актриса мало общалась с дочерью
Скриншот из видео «Первого канала»

У внучки актрисы Елены есть дочь Таисия, которая родилась в 2008 году. Отмечали, что девочка похожа на знаменитую прабабушку. Елена отмечала, что «в плане внешности – я могу поспорить, а в плане характера – да. Настроение если у дочки плохое, то надо придумать, как договориться – так было с бабушкой, так и с дочкой». 

Как выглядят внучка и правнучка Людмилы Гурченко, и почему актриса мало общалась с дочерью
Скриншот из видео «Первого канала»

Людмилы Гурченко не стало в 2011 году. После смерти мамы Мария в интервью признавалась, что хотела бы попросить у нее прощения. «Прости, что многого не досказала, за то, что замкнулась в своих эмоциях». А внучка отметила, что сожалеет, что так случилось, что в последние годы перед смертью бабушки они не общались. «Обидно, что нас судьба развела».   

Осенью 2017 года не стало самой Марии Королевой. Она умерла от сердечной недостаточности в возрасте 58 лет.

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Люди в материале: Людмила Гурченко, Мария Королева

 
 
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Людмила Гурченко была одной из самых популярных российских актрис. Ее окружала слава и всенародная любовь. Однако в личной жизни у актрисы все было не так гладко –...
 
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Чырвоны прамень
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