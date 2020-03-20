ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Фестиваль национальных культур за городом и по ТВ: что думают гродненцы об онлайн-трансляциях праздника и третьем дне на Августовском канале

20.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Основные мероприятия XIII Республиканского фестиваля национальных культур запланированы на 5 и 6 июня. А в воскресенье, 7 июня, всех приглашают на Августовский канал. В таком формате праздник проходил два года назад, что тогда стало одной из его новинок. 
 
Как подчеркивают организаторы, им всегда очень важно узнать, что интересно в первую очередь самим зрителям – главным «судьям» на любом мероприятии. Поэтому мы решили дать слово самим гродненцам и спросить их мнение. В частности, готовы ли они третий день праздника провести на природе. А заодно – нужно ли организовывать онлайн-трансляции с фестиваля и кого из артистов они хотели бы услышать. 
 
 
Андрей Петрук:
– Фестиваль национальных культур – это тот праздник, на котором нужно побывать лично, чтобы прочувствовать его. Некоторые моменты, например, открытие фестиваля, также можно посмотреть в записи. Но все же лучше приехать и побывать в эпицентре событий. 
 
Оксана Деретчик:
– Провести третий день на Августовском канале, я считаю, очень хорошая идея. Как показал прошлый фестиваль, праздник на природе собрал большое количество людей. Моей семье и родным очень понравилось. Думаю, эту идею поддержат не только гродненцы, но и гости города. Ведь помимо красивого Гродно они могут увидеть еще и Августовский канал.
 
Владимир Петров:
– Я на любом фестивале с удовольствием послушал бы группу ДДТ и ее несменного лидера Юрия Шевчука. Уже был на четырех их концертах в Беларуси. 
 
Артем Кравчук:
– Где еще, как не на фестивале в Гродно, можно увидеть столько национальностей и их культур в одном месте?! Очень надеюсь побывать на празднике. Но, думаю, для тех, у кого не получится, было бы очень удобно и здорово увидеть его в записи или онлайн-трансляции.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основные мероприятия XIII Республиканского фестиваля национальных культур запланированы на 5 и 6 июня. А в воскресенье, 7 июня, всех приглашают на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Они уверены: погода обязательно будет хорошей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика