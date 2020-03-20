Фестиваль национальных культур за городом и по ТВ: что думают гродненцы об онлайн-трансляциях праздника и третьем дне на Августовском канале

Источник материала: Ивьевский край

Основные мероприятия XIII Республиканского фестиваля национальных культур запланированы на 5 и 6 июня. А в воскресенье, 7 июня, всех приглашают на Августовский канал. В таком формате праздник проходил два года назад, что тогда стало одной из его новинок.

Как подчеркивают организаторы, им всегда очень важно узнать, что интересно в первую очередь самим зрителям – главным «судьям» на любом мероприятии. Поэтому мы решили дать слово самим гродненцам и спросить их мнение. В частности, готовы ли они третий день праздника провести на природе. А заодно – нужно ли организовывать онлайн-трансляции с фестиваля и кого из артистов они хотели бы услышать.

Андрей Петрук:

– Фестиваль национальных культур – это тот праздник, на котором нужно побывать лично, чтобы прочувствовать его. Некоторые моменты, например, открытие фестиваля, также можно посмотреть в записи. Но все же лучше приехать и побывать в эпицентре событий.

Оксана Деретчик:

– Провести третий день на Августовском канале, я считаю, очень хорошая идея. Как показал прошлый фестиваль, праздник на природе собрал большое количество людей. Моей семье и родным очень понравилось. Думаю, эту идею поддержат не только гродненцы, но и гости города. Ведь помимо красивого – Провести третий день на Августовском канале, я считаю, очень хорошая идея. Как показал прошлый фестиваль, праздник на природе собрал большое количество людей. Моей семье и родным очень понравилось. Думаю, эту идею поддержат не только гродненцы, но и гости города. Ведь помимо красивого Гродно они могут увидеть еще и Августовский канал.

Владимир Петров:

– Я на любом фестивале с удовольствием послушал бы группу ДДТ и ее несменного лидера Юрия Шевчука. Уже был на четырех их концертах в Беларуси.

Артем Кравчук:

– Где еще, как не на фестивале в Гродно, можно увидеть столько национальностей и их культур в одном месте?! Очень надеюсь побывать на празднике. Но, думаю, для тех, у кого не получится, было бы очень удобно и здорово увидеть его в записи или онлайн-трансляции.