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Японец выстроил очень длинные цепочки из домино и позвал своих кошек. Вот для чего

20.03.2020 17:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ютьюбер из Японии Cat Navi Desk постоянно ставит эксперименты над своими любопытными кошками. И в марте 2020 года Cat Navi Desk познакомил своих любимцев с домино, пишет meduza.

Блогер построил из домино несколько хитрых сооружений, которые активировались самими кошками. К примеру, им нужно было стукнуть фишку лапкой или нажать на звонок, тем самым запустив волну падающих костяшек. Ну или вылизать тарелку так, чтобы задеть одну из фишек и опрокинуть всю цепочку (получилось не сразу, кошку больше интересовала еда).

Вот как это выглядит: кошки сидят в корзинах или коробках и время от времени вмешиваются в ход эксперимента. И так три с половиной минуты.

Обязательно досмотрите до конца, чтобы понять, зачем он это сделал.

 
 
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Ютьюбер из Японии Cat Navi Desk постоянно ставит эксперименты над своими любопытными кошками.
 
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