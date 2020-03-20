|
Японец выстроил очень длинные цепочки из домино и позвал своих кошек. Вот для чего
Источник материала: Tut.by
Ютьюбер из Японии Cat Navi Desk постоянно ставит эксперименты над своими любопытными кошками. И в марте 2020 года Cat Navi Desk познакомил своих любимцев с домино,
Блогер построил из домино несколько хитрых сооружений, которые активировались самими кошками. К примеру, им нужно было стукнуть фишку лапкой или нажать на звонок, тем самым запустив волну падающих костяшек. Ну или вылизать тарелку так, чтобы задеть одну из фишек и опрокинуть всю цепочку (получилось не сразу, кошку больше интересовала еда).
Вот как это выглядит: кошки сидят в корзинах или коробках и время от времени вмешиваются в ход эксперимента. И так три с половиной минуты.
Обязательно досмотрите до конца, чтобы понять, зачем он это сделал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ютьюбер из Японии Cat Navi Desk постоянно ставит эксперименты над своими любопытными кошками.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)