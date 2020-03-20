Японец выстроил очень длинные цепочки из домино и позвал своих кошек. Вот для чего

Источник материала: Tut.by

Ютьюбер из Японии Cat Navi Desk постоянно ставит эксперименты над своими любопытными кошками. И в марте 2020 года Cat Navi Desk познакомил своих любимцев с домино, пишет meduza.

Блогер построил из домино несколько хитрых сооружений, которые активировались самими кошками. К примеру, им нужно было стукнуть фишку лапкой или нажать на звонок, тем самым запустив волну падающих костяшек. Ну или вылизать тарелку так, чтобы задеть одну из фишек и опрокинуть всю цепочку (получилось не сразу, кошку больше интересовала еда).

Вот как это выглядит: кошки сидят в корзинах или коробках и время от времени вмешиваются в ход эксперимента. И так три с половиной минуты.

Обязательно досмотрите до конца, чтобы понять, зачем он это сделал.