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Они уверены: погода обязательно будет хорошей

20.03.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Они уверены: погода обязательно будет хорошей

23 марта — Всемирный метеорологический день и День работников гидрометеорологической службы Республики Беларусь ежегодно метеорологи всей планеты отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день 1950 года вступила в силу Конвенция, решением которой была создана Всемирная метеорологическая организация (ВМО). Прежде всего, эта организация занимается вопросами погоды, климата и воды. На сегодняшний день в ее состав входят 189 стран, которые успешно сотрудничают и обмениваются оперативными данными о состоянии атмосферы, суши, океанов и рек.

Через каждые три часа метеорологи снимают показания приборов, а результаты обрабатывают. В зоне наблюдения: направление и сила ветра, атмосферное давление, температура и влажность воздуха, вид и количество атмосферных осадков, радиометрический фон, агрометеорологические наблюдения.

Они уверены: погода обязательно будет хорошейНачальник районной метеостанции Андрей Пузиков рассказал нам о том, что в прошлом году была произведена модернизация и введена в эксплуатацию новая автоматизированная станция, которая помогает в работе метеорологам. Так же к работе приступили три новых техника-метеоролога Виктор Кукуть, Валентина Конюхова, Татьяна Богович и водитель Александр Хвецкович.

В преддверии праздника Андрей Владимирович поздравляет всех работников и ветеранов гидрометеорологической службы и желает, чтобы их жизнь была наполнена только яркими красками, душевным комфортом и хорошим настроением.

Елена АНАНИЧ.

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