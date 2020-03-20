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Бизнес-сообщество сформирует пакет мер по поддержке бизнеса в условиях коронавируса

20.03.2020 17:06 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

БСПН им. Кунявского приступил к сбору предложений от субъектов хозяйствования в части поддержки, которая, по мнению представителей бизнеса, помогла бы помочь в преодолении негативного влияния глобальной пандемии COVID-19 на белорусскую экономику.

Чтобы аккумулировать данные для анализа, компаниям предложено предоставить информацию о предварительных итогах деятельности в марте 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, а также о планах на ближайшую перспективу, сообщается на сайте БСПН им. Кунявского.

Сбор информации продолжится до 24 марта. Эксперты союза намерены проанализировать данные, чтобы затем представить сводные рекомендации в правительство. Анализ данных и выработка мер будут проходить в привязке к отраслям, поскольку влияние эпидемиологической ситуации на показатели деловой активности сильно отличается в зависимости от того, какими видами деятельности занимаются компании.

«Нам нужен хороший анализ, с чего мы и начали. Надо определить отрасли, которые уже сегодня пострадали в наибольшей степени, и те, которые очевидно пострадают в ближайшей перспективе», – пояснила Жанна Тарасевич, директор и сопредседатель БСПН им. Кунявского.

Кроме того, уже сейчас очевидно, что негативные последствия пандемии распространятся на всю экономику и, следовательно, потребуются не только отраслевые, но и общенациональные меры поддержки для бизнеса.

Проект предложений вероятно будет обсужден с другими бизнес-союзами и направлен экономическим властям в качестве консолидированных рекомендаций от имени всего делового сообщества страны.

 
 
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БСПН им. Кунявского приступил к сбору предложений от субъектов хозяйствования в части поддержки, которая, по мнению представителей бизнеса, помогла бы помочь в...
 
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