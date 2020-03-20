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24 марта выездной прием граждан проведет Мария Кузьмицкая
20.03.2020 17:07 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
24 марта 2020 года с 9.30 до 11.00 в Войском сельском исполнительном комитете проведет выездной прием граждан начальник управления по труду, занятости и социальной защите Каменецкого райисполкома
Кузьмицкая Мария Михайловна
по вопросам занятости и социальной защиты населения.
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24 марта 2020 года с 9.30 до 11.00 в Войском сельском исполнительном комитете проведет выездной прием Сообщение 24 марта выездной прием граждан проведет Мария Кузьмицкая...
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