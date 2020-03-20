Переждать пандемию. Какие дачи около Гомелем можно купить прямо сейчас - и сразу заехать

Источник материала: Tut.by

В разгар пандемии дача — лучший вариант для самоизоляции, а еще это хорошее вложение денег, когда на финансовом рынке все нестабильно. Да и теплый сезон совсем скоро. TUT.BY посмотрел, какие дачи сейчас предлагают недалеко от Гомеля и отобрал несколько интересных предложений.

Домик на пляже (34 тысячи рублей)





Дача расположена на станции Скиток-4. В двухэтажном доме площадью 58,7 м2 — 3 комнаты плюс гостиная и погреб. Есть печь с лежанкой и варочной поверхностью.





На участке в 5 соток — плодово-ягодные деревья и кустарники, хороший газон, малинник и клубника. Облагороженный песчаный пляж в шаговой доступности, также рядом сосновый бор, озеро, магазин и остановка.

Дача у леса (31 тыс. рублей)





Добротный дом из белого кирпича с верандой и террасой 1995 года постройки продают в агрогородке Терешковичи. Ухоженный участок 6,46 соток с цветами, грядками и плодово-ягодными насаждениями. Есть сарай и погреб. Рядом лес.

Стильный домик в Скитке (30 тыс. рублей)





А еще можно приобрести дачный участок 6,8 соток с новым домом 2017 года постройки. Ну не прелесть ли!





Блочно-деревянный дом площадью 46 м2 оштукатурен и окрашен как изнутри, так и снаружи. Крыша из мягкой черепицы. Имеется централизованное водоснабжение и дополнительная скважина. До реки Сож по улице 200 м.

Дача в Терюхе (15 тыс. рублей)





Блочный дом с мансардой общей площадью 56,9 м2 расположился в ягодно-грибных местах, рядом река. На участке 11,3 сотки — своя скважина и насосная подстанция. Бонусом для нового хозяина будет садовый инвентарь и мебель.

Бюджетный домик в Радуге (5,5 тыс. рублей)





Если предыдущие варианты не по карману, то на ст. Радуга в Гомельском районе продается одноэтажный сборно-щитовой садовый дом общей площадью 44,4 м2 с мансардой, верандой. Площадь участка — 4,7 сотки. Приобрести дом можно на открытом аукционе.

Дача-замок на берегу Березины (20 тыс. рублей)

Кирпичная 3-х уровневая дача с печью, лежанками, камином расположена в 10 км от Светлогорска. Новый забор, аккуратный участок с плодоносящими деревьями.

Но главное, на чем делает акцент продавец, это живописные места: рядом Березина, лес и великолепные виды заливных лугов.

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