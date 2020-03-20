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Переждать пандемию. Какие дачи около Гомелем можно купить прямо сейчас - и сразу заехать
Источник материала: Tut.by
В разгар пандемии дача — лучший вариант для самоизоляции, а еще это хорошее вложение денег, когда на финансовом рынке все нестабильно. Да и теплый сезон совсем скоро. TUT.BY посмотрел, какие дачи сейчас предлагают недалеко от Гомеля и отобрал несколько интересных предложений.
Домик на пляже (34 тысячи рублей)
На участке в 5 соток — плодово-ягодные деревья и кустарники, хороший газон, малинник и клубника. Облагороженный песчаный пляж в шаговой доступности, также рядом сосновый бор, озеро, магазин и остановка.
Дача у леса (31 тыс. рублей)
Стильный домик в Скитке (30 тыс. рублей)
А еще можно приобрести дачный участок 6,8 соток с
Блочно-деревянный дом площадью 46 м2 оштукатурен и окрашен как изнутри, так и снаружи. Крыша из мягкой черепицы. Имеется централизованное водоснабжение и дополнительная скважина. До реки Сож по улице 200 м.
Дача в Терюхе (15 тыс. рублей)
Бюджетный домик в Радуге (5,5 тыс. рублей)
Если предыдущие варианты не по карману, то на ст. Радуга в Гомельском районе продается одноэтажный сборно-щитовой
Дача-замок на берегу Березины (20 тыс. рублей)
Но главное, на чем делает акцент продавец, это живописные места: рядом Березина, лес и великолепные виды заливных лугов.
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В разгар пандемии дача - лучший вариант для самоизоляции, а еще это хорошее вложение денег, когда на финансовом рынке все нестабильно. Да и теплый сезон совсем...
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