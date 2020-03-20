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Семья экс-директора «Элемы» продает особняк в Минске. Цена - 1,2 миллиона долларов
Источник материала: Tut.by
Семья экс-директора «Элемы» Александра Тризонова за 1,2 миллиона долларов
Дом площадью площадью около 660 квадратных метров построен в 2016 году.
Планировка коттеджа позволяет разделить его на две квартиры и жить тут даже двум семьям. Изнутри трехэтажный особняк выглядит вот так:
Площадь участка — 12 соток. Есть возможность пристроить ещё один дом, говорится в объявлении.
Дом принадлежит родителям Александра Тризонова, которые живут во Франции. С 2014 по 2019 год Александр Тризонов
Один из соседних домов принадлежит экс-послу Беларуси в России Василию Долголеву и его супруге.
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Дом построен в 2016 году. Площадь - 660 квадратных метров.
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