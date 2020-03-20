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Семья экс-директора «Элемы» продает особняк в Минске. Цена - 1,2 миллиона долларов

20.03.2020 18:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Семья экс-директора «Элемы» Александра Тризонова за 1,2 миллиона долларов продает коттедж в престижном районе за Национальной библиотекой в Минске. Смотрите, как выглядит это жилье.


Дом площадью площадью около 660 квадратных метров построен в 2016 году.


Планировка коттеджа позволяет разделить его на две квартиры и жить тут даже двум семьям. Изнутри трехэтажный особняк выглядит вот так:











На цокольном этаже находится готовая баня. Организовано место для тренажерного зала, бильярдная, отдельный хозяйственный блок.




Площадь участка — 12 соток. Есть возможность пристроить ещё один дом, говорится в объявлении.


Дом принадлежит родителям Александра Тризонова, которые живут во Франции. С 2014 по 2019 год Александр Тризонов возглавлял «Элему», а до этого был первым заместителем директора «Минскхлебпрома» и управляющим делами посольства Беларуси в России.

Один из соседних домов принадлежит экс-послу Беларуси в России Василию Долголеву и его супруге.

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Теги: Минск
 
 
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