Американец украл фургон с 8 тоннами туалетной бумаги. Пандемия – она такая

Источник материала: KYKY

Пока ритейлеры по всему миру борются с глобальным дефицитом бумажной продукции для гигиены, в Штатах произошел грабеж пандемических масштабов: американец угнал грузовик, заполненный коробками с туалетной бумагой. Ее общий вес – 18 тысяч фунтов, что примерно равно восьми тоннам, передает Insider.

18-колесный тягач перехватили на одной из трасс штата Северная Каролина: его остановили, когда полиции поступило сообщение, что фура украдена. Вообще, машина предназначалась для того, чтобы выполнить коммерческий заказ – доставить туалетную бумагу на склад. В кузове лежали десятки коробок с рулонами.

Полицейские сообщили, что сам груз оказался в фуре законно, а водитель – нет, он угонщик. Однако его имя отказались озвучивать, ведь проблема с туалетной бумагой в Америке на сегодня – «крайне чувствительная тема».

Insider добавляет, что кража произошла аккурат в то время, когда магазины по всему миру ввели ограничения на закупки туалетной бумаги и других предметов первой необходимости, поскольку люди, охваченные паникой, продолжают сметать полки магазинов. Некоторые покупатели даже дрались друг с другом, чтобы запастись бумагой, видимо, готовясь к наихудшему сценарию пандемии.