Как будет работать дополнительный наземный транспорт взамен метро 21 и 22 марта

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дополнительный наземный транспорт взамен метро. Напоминаем, 21 и 22 марта метростроители будут соединять тоннели второй и третьей веток подземки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Станции от «Каменной горки» до «Молодежной» будут закрыты. Пассажиры смогут воспользоваться скоростным автобусом № 913С от станции метро «Каменная Горка» до «Октябрьской» с интервалом в 2-4 минуты. Выведут дополнительные машины на троллейбусные маршруты 13 и 13Д.



