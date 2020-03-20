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Как будет работать дополнительный наземный транспорт взамен метро 21 и 22 марта

20.03.2020 17:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дополнительный наземный транспорт взамен метро. Напоминаем, 21 и 22 марта метростроители будут соединять тоннели второй и третьей веток подземки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Станции от «Каменной горки» до «Молодежной» будут закрыты. Пассажиры смогут воспользоваться скоростным автобусом № 913С от станции метро «Каменная Горка» до «Октябрьской» с интервалом в 2-4 минуты. Выведут дополнительные машины на троллейбусные маршруты 13 и 13Д.

Как будет работать дополнительный наземный транспорт взамен метро 21 и 22 марта

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Новости Беларуси. Дополнительный наземный транспорт взамен метро. Напоминаем, 21 и 22 марта метростроители будут соединять тоннели второй и третьей веток подземки,...
 
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