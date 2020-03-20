Многонациональный колорит, дружба народов, буйство красок Чем привлекает вороновчан фестиваль национальных культур? Чего от него ждут в этом году? (+Видео)

Источник материала: Вороновская газета





Королевский город Гродно раз в два года встречает гостей из разных уголков планеты на фестивале национальных культур. Улицы областной столицы преображаются: на них становится празднично, звучит языковое многоголосье. Радушные гродненцы стараются, чтобы традиционное мероприятие проходило живо, ярко и каждый раз имело свою изюминку. За этим событием следят и наши земляки. Они поделились своими впечатлениями и ожиданиями предстоящего праздника.







Инна Родевич, заведующая Погородненским центром культуры и народного творчества:

— Наша страна является большим домом для людей многих национальностей. А проходящий в Гродно фестиваль собирает большое количество представителей разных этнических культур. Считаю, что праздник — хороший пример для молодежи. Учит ее уважать, ценить и пропагандировать национальные традиции.

Наш Погородненский центр культуры и народного творчества не раз принимал участие в фестивале. Народный мастер Беларуси Станислава Викентьевна Михно и ее преемник — Анжела Станиславовна Ладыш готовы дать желающим мастер-классы по ткачеству, учить гостей разных национальностей ремеслу предков. Хотелось бы, чтобы для деток было больше игровых программ, направленных на приобщение их к национальной культуре.







Наталья Корнилова, мастер народных промыслов отдела ремесел и традиционной культуры:

— Для нас, работников отделов ремесел, фестиваль — это, в первую очередь, общение с коллегами. Мы делимся опытом, наработками, новыми идеями. Демонстрируем свою продукцию, учимся чему-то у других.

Фестиваль национальных культур, который проходил в 2018 году, для нас был вполне успешным. В конкурсе «Беларуская лялька» вороновский отдел занял 2-е место. Куклу создала мастер Галина Викторовна Мелько. Наша воспитанница Анастасия Шимак, которая обучалась у Евгения Викторовича Матешука, заняла первое место в конкурсе рисунков «Легенды і паданні роднага краю».

Надеемся, что в этом году будут хорошие продажи. Гродненцам и их гостям должна понравиться наша новая коллекция изделий. Над ней сейчас и работаем. Постараемся всех удивить традиционными ручниками, куклами, ажурными вязанными крючком салфетками, изделиями из соломки, вышитыми крестиком и гладью панно.







Зофия Вильбик, начальник Вороновского участка почтовой связи:

— Мне нравится бывать на фестивале национальных культур. Каждый раз организаторы придумывают что-то новое, интересное. Особенно люблю посещать подворья, где широко представлены культура и традиции многих народов. Ощущение — будто побывал в различных странах.







Елена Велигор, заведующая Вороновской детской библиотекой:

— Хорошо, что фестиваль вышел за пределы Гродно. С сыном люблю проводить свободное время на природе. Поэтому с удовольствием посетим Августовский канал. Надеюсь, что в этом году там организуют мастер-классы по народным танцам.







Эдуард Бутрим, педагог-организатор Вороновской СШ:

— На фестивале национальных культур, к сожалению, не получится побывать. Не был и в прошлый раз. Но с интересом смотрел фотоотчеты, онлайн-трансляцию. Хотелось бы, чтобы она была и теперь, это позволит окунуться в атмосферу праздника.

Записала Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора и Ольги ВОРОБЬЕВОЙ.