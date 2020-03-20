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В Беларуси один из банков приостановил выдачу кредитов
Источник материала: Tut.by
Приорбанк приостановил выдачу кредитов из-за "организационных и технических причин". Получить займ в этом банке не получится в субботу, 21 марта, а также в понедельник, 23 марта. Об этом
В банке обещают дополнительно сообщить о возобновлении выдачи кредитов.
Напомним, Нацбанк 19 марта
Теперь банки могут на свое усмотрение выставлять процентные ставки по вкладам, потолка как такового теперь нет (как минимум до конца этого года). Соответственно, банки теперь имеют больше возможностей привлечь вкладчиков, предлагая им более выгодную ставку по сравнению с конкурентами.
А вот ставки по кредитам могут вырасти. Если с июня прошлого года РВСР для новых кредитов физлицам сокращалась —
К примеру, кредиты на недвижимость большинство банков еще в феврале предлагали под ставку 12,32%, а
Некоторые банки уже начали повышать ставки по кредитам на недвижимость. Среди них оказался Белагропромбанк и Франсабанк, которые предлагают оформить кредит на финансирование недвижимости как раз под 14,19%.
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Приорбанк приостановил выдачу кредитов из-за «организационных и технических причин». Получить займ в этом банке не получится в субботу, 21 марта, а также в...
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