В Беларуси один из банков приостановил выдачу кредитов

Источник материала: Tut.by

Приорбанк приостановил выдачу кредитов из-за "организационных и технических причин". Получить займ в этом банке не получится в субботу, 21 марта, а также в понедельник, 23 марта. Об этом сообщается на сайте банка.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В банке обещают дополнительно сообщить о возобновлении выдачи кредитов.

Напомним, Нацбанк 19 марта сообщил , что вводит изменения по вкладам и кредитам. Новшества касаются такого показателя, как расчетная величина стандартного риска (РВСР). Грубо говоря, это процентный потолок по вкладам и займам, которого придерживаются банки. Основное изменение — для вкладов этот показатель отменили, а по кредитам — подняли.

Теперь банки могут на свое усмотрение выставлять процентные ставки по вкладам, потолка как такового теперь нет (как минимум до конца этого года). Соответственно, банки теперь имеют больше возможностей привлечь вкладчиков, предлагая им более выгодную ставку по сравнению с конкурентами.

А вот ставки по кредитам могут вырасти. Если с июня прошлого года РВСР для новых кредитов физлицам сокращалась — до 12,32% в феврале этого года, то с 1 марта ее подняли до 14,19%.

К примеру, кредиты на недвижимость большинство банков еще в феврале предлагали под ставку 12,32%, а в январе — по 12,47%, то есть по процентному потолку. Такие же ставки в большинстве случаев были и на покупку автомобиля.

Некоторые банки уже начали повышать ставки по кредитам на недвижимость. Среди них оказался Белагропромбанк и Франсабанк, которые предлагают оформить кредит на финансирование недвижимости как раз под 14,19%.