Выступления «Квартала 95» переносятся

Источник материала: Tut.by

Концерт «Квартала 95», который должен был пройти в Минске 24 марта, переносится на более позднюю дату. Об этом TUT.BY сообщили организаторы мероприятия.

В редакцию TUT.BY поступало много вопросов, будет ли отменен или перенесен столичный концерт «Квартала 95» 24 марта. Только что организаторы мероприятия сообщили нам, что концерт все-таки будет перенесен.

Вот новые даты:

5 июня — Гомель

6 июня — Минск

7 июня — Брест

8 июня — Гродно

«Все билеты действительны. Следите за новостями, будет много подарков», — обещают организаторы.