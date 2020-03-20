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Выступления «Квартала 95» переносятся
Источник материала: Tut.by
Концерт «Квартала 95», который должен был пройти в Минске 24 марта, переносится на более позднюю дату. Об этом TUT.BY сообщили организаторы мероприятия.
В редакцию TUT.BY поступало много вопросов, будет ли отменен или перенесен столичный концерт «Квартала 95» 24 марта. Только что организаторы мероприятия сообщили нам, что концерт все-таки будет перенесен.
Вот новые даты:
«Все билеты действительны. Следите за новостями, будет много подарков», — обещают организаторы.
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В редакцию TUT.BY поступало много вопросов, будет ли отменен или перенесен столичный концерт «Квартала 95» 24 марта.
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