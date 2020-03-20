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Выступления «Квартала 95» переносятся

20.03.2020 19:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Концерт «Квартала 95», который должен был пройти в Минске 24 марта, переносится на более позднюю дату. Об этом TUT.BY сообщили организаторы мероприятия.

В редакцию TUT.BY поступало много вопросов, будет ли отменен или перенесен столичный концерт «Квартала 95» 24 марта. Только что организаторы мероприятия сообщили нам, что концерт все-таки будет перенесен.

 

Вот новые даты:

  • 5 июня — Гомель
  • 6 июня — Минск
  • 7 июня — Брест
  • 8 июня — Гродно

«Все билеты действительны. Следите за новостями, будет много подарков», — обещают организаторы.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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В редакцию TUT.BY поступало много вопросов, будет ли отменен или перенесен столичный концерт «Квартала 95» 24 марта.
 
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