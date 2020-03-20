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Перспективы дальнейшего развития

20.03.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Перспективы дальнейшего развития

Кричев с визитом посетил министр экономики Республики Беларусь Александр Червяков. Встречи прошли на ОАО «Кричевский рынок», ОАО «Кричевский завод ЖБИ», СООО «ЦСП БЗС», ОАО «Кричевцементношифер», ПТУП «Шарм Премьер». В работе приняли участие заместитель председателя облисполкома Руслан Страхар, председатель райисполкома Сергей Шацкий, руководители, работники  предприятий, на которых прошли встречи.

На рынке министр побеседовал с директором Виктором Гельвером, индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют здесь торговую деятельность. Интересовало все – обеспеченность товарами, спрос на них, организация торговли и др. Деловым был разговор на предприятиях, которые посетил Александр Червяков.

В райисполкоме прошло совещание по социально-экономическому развитию юго-восточного региона Могилевщины, в котором приняли участие представители Кричевского, Климовичского, Краснопольского, Костюковичского, Славгородского, Чериковского и Хотимского районов. Речь шла о перспективах дельнейшего развития юго-восточного региона области.Перспективы дальнейшего развития

Перспективы дальнейшего развития

Перспективы дальнейшего развития

 

 
 
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Кричев с визитом посетил министр экономики Республики Беларусь Александр Червяков. Встречи прошли на ОАО «Кричевский рынок», ОАО «Кричевский завод ЖБИ»,
 
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