Они вернулись победителями. Осиповичский район

Источник материала: Асiповiцкi край





Михаил Иванович Алешкевич (1902-1949). Родился в Каменичах. На фронте с июля 1944 г. Был стрелком 3-го стрелкового батальона 2-го Белорусского фронта. В Восточной Пруссии получил ранение в ногу. Награжден медалью «За отвагу».

Константин Максимович Бородавко (1917-1990). Родился в Каменичах. В действующей армии с 1938 года. Служил в 929-й отдельной зенитной артиллерийской дивизии. Награжден медалью «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени.

Леонид Алексеевич Денисевич (1926-1997). Родился в Березинском районе. На фронте с июля 1944 по май 1945 гг. Освобождал Восточную Пруссию. Награжден орденами Славы IIІ степени, Отечественной войны II и I степеней. Инвалид I группы.

Ефим Семенович Коженец (1904-1988). Родился в д. Бозок. В действующей армии с 1939 по 1945 гг. Служил в дорожно-эксплуатационном полку БВО, 125-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта, 80-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригаде 2-го и 1-го Белорусских фронтов. Начальник разведки. Старший лейтенант. Член ВКП (б) с 1942 г. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», орденами Красной Звезды, Отечественной войны II и I степеней. Жил в д. Красное. Инвалид І группы.

Сергей Филиппович Койпиш (1902-1985). Родился в Кличевском районе. На фронте с июля 1944 по 1945 гг. Служил в 1113-м стрелковом полку. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», орденами Славы III и II степеней.

Иван Филиппович Койпиш (1919-1976). Родился в Кличевском районе. В действующей армии с 1941 года. Краснофлотец. Служил в 49-м зенитном артиллерийском полку. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги».

Александр Иванович Жук (1909-1988). Родился в Каменичах. На фронте с января 1944 г. Служил в 1073-м артиллерийском полку. Демобилизовался в декабре 1945 г. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны ІІ степени.

Константин Устинович Жук (1912-1988). На фронте с июля 1944 по май 1945 гг. Служил в 469-м стрелковом полку. Награжден орденом Отечественной войны ІІ степени.

Дмитрий Григорьевич Казаченок (1903-1988). Родился в Осовке. На фронте с июля 1944 по июль 1945 гг. Был сапером 604-го отдельного батальона. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

Иван Анизарович Новик (1927-1999). Родился в д. Остров Кличевского района. В действующей армии с ноября 1944 г. по январь 1947 гг. Принимал участие в войне с Японией, освобождении северо-востока Китая. Награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией», орденом Отечественной войны II степени.

Владимир Болеславович Шабуня (1912-1987). Родился в д. Яновка. Призван в армию в 1941 г. Партизанил в отряде № 754 им. Сталина Барановичского района. Награжден медалью «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени.

Поликарп Леонович Казачёнок (1912-1978). На фронте с июля 1944 года. Служил в 665-м стрелковом полку 216-й стрелковой дивизии. В разное время находился в составе 2-го и 3-го Белорусских фронтов. Награжден медалью «За отвагу».

Степан Федосович Саков (1927-1993). Родился в Яновке. С декабря 1942 г. в партизанах, позже был зачислен в партизанский отряд № 214 им. М.И. Калинина. Участвовал в уничтожении полицейского гарнизона в д. Вязовница. Награжден медалью «Партизану Великой Отечественной войны» II степени.

Степан Николаевич Лыско (1901-1991). Уроженец Березинского района. На фронте с 1944 года. Служил в 90-м стрелковом полку 95-й стрелковой дивизии. Награжден медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени.

Алексей Петрович Алешкевич (1907-1988). Родился в Каменичах. На фронте с июля 1944 г. Служил в 206-м запасном стрелковом полку 2-го Белорусского фронта. Награжден юбилейными медалями.

Алексей Матвеевич Бондаренко (1902-?). Родился в Якшицах. С июля 1944 г. служил в 3544-м эвакогоспитале санитаром. Демобилизовался в июне 1945 г.

Иван Трофимович Смыченко (1915-1993). Родился в Житомирской области. Во время войны находился в партизанском отряде им. Сталина Осиповичской военно-оперативной группы. С 17 октября 1943 по 8 июля 1944 гг. был командиром отделения отряда «За Советскую Белоруссию». Награжден орденом Отечественной войны ІІ степени, юбилейными медалями. Инвалид ІІ группы.

Иван Петрович Мишин (1905-1990). Уроженец Оренбургской области. На фронте с 1943 по 1945 гг. Командир противотанкового орудия 328-й Варшавской Краснознаменной стрелковой дивизии. Награжден орденом Отечественной войны І степени. Инвалид I группы.

Надежда Герасимовна Алешкевич (Биох) (1924-2010). Родилась в Каменичах. Была связной партизанского отряда № 210 им. Сталина Осиповичского соединения. Награждена орденом Отечественной войны ІІ степени.