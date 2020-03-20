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Как гитлеровцы уничтожали наши деревни вместе с жителями
20.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Тысячи деревень сметались с лица земли, население истреблялось, угонялось в лагеря смерти или на принудительные работы в Германию, имущество подвергалось грабежу. Характерной особенностью политики «выжженной земли» стало уничтожение населенных пунктов вместе с жителями. Из всех разрушенных и сожженых гитлеровцами в годы войны белорусских поселков и деревень свыше половины нацистские преступники уничтожили вместе со всем или с частью населения.
О зверствах фашистов в нашем районе вы можете прочитать в субботнем номере газеты «Горецкий вестник» за 21 марта 2020 года в проекте «Без срока давности». Материал во многом основан на воспоминаниях свидетелей того страшного времени.
О масштабах уничтожения фашистскими захватчиками населенных пунктов и мирных жителей Горецкого района говорит следующая таблица. Надо иметь в виду, что в приведенных данных есть случаи, когда количество погибших в деревне людей превышает число жителей, проживавших там до войны. Объясняется это тем, что в годы войны в данной деревне проживали или были согнаны люди из других населенных пунктов. В скобках приведены расхождения данных в разных источниках.
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Тысячи деревень сметались с лица земли, население истреблялось, угонялось в лагеря смерти или на принудительные работы в Германию, имущество подвергалось грабежу....
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