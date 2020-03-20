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Как гитлеровцы уничтожали наши деревни вместе с жителями

20.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Тысячи деревень сметались с лица земли, население истреблялось, угонялось в лагеря смерти или на принудительные работы в Германию, имущество подвергалось грабежу. Характерной особенностью политики «выжженной земли» стало уничтожение населенных пунктов вместе с жителями. Из всех разрушенных и сожженых гитлеровцами в годы войны белорусских поселков и деревень свыше половины нацистские преступники уничтожили вместе со всем или с частью населения.

О зверствах фашистов в нашем районе вы можете прочитать в субботнем номере газеты «Горецкий вестник» за 21 марта 2020 года в проекте «Без срока давности». Материал во многом основан на воспоминаниях свидетелей того страшного времени.

О масштабах уничтожения фашистскими захватчиками населенных пунктов и мирных жителей Горецкого района говорит следующая таблица. Надо иметь в виду, что в приведенных данных есть случаи, когда количество погибших в деревне людей превышает число жителей, проживавших там до войны. Объясняется это тем, что в годы войны в данной деревне проживали или были согнаны люди из других населенных пунктов. В скобках приведены расхождения данных в разных источниках.

 

Название

деревни

  

Период уничтожения

 Количество накануне войны Количество уничтоженных
дворов людей дворов людей
Азаровичи       12  
Андеколово сентябрь 1943 г. 61 305 61 0
Андрюхи сентябрь 1943 г. 38 159 38 1
Аниковичи сентябрь 1943 г. 30 156 30 1
Барсуки сентябрь 1943 г. 31 119 27 13
Бася март 1943 г. 29 135 29 3
Блажки март 1943 г. 39 174 39 0
Ботвиньево       4  
Буды октябрь 1943 г. 64 417 63 3
Верещаки       полностью полностью: более 150
Волковщина июль 1941 г. 32 163 32 0
Голёнки   70 224 35 41
Голышино 71 369 47 54
Городец (сентябрь 1943 г.) 65 (73) 195 (336) 14 (65) 3 (14)
Горы сентябрь 1943 г. 200 530 180 93
Гривец октябрь 1943 г. 46 251 46 2
Гулидовка октябрь 1943 г. 89 421 89 8
Гущино 40 183 28 0
Дружная сентябрь 1943 г. 30 156 30 0
Дубровка октябрь 1943 г. 58 251 50 4
Душки 71 284 28 6
Ермаки 30 148 19 42
Жевлачёвка октябрь 1943 г. 57 364 57 0
Завидовка октябрь 1943 г. 46 235 46 2
Задорожье 96 607 71 5
Зайцево 20 144 16 2
Запрудье 58 250 22 1
Калиновка   29 115 17 0
Квартяны сентябрь 1943 г. 61 230 61 3
Климатичи март, октябрь 1943 г. 28 104 28 10
Клин июль 1943 г.     Каратели расстреляли, а затем сожгли в родном доме семью Евсеевых
Козлы октябрь 1943 г. 41 84 41 8
Колотилы 55 263 46 56
Конюхи сентябрь 1943 г. 43 176 43 4
Королёвка Большая   65 210 58 4
Костюшково октябрь 1943 г. 45 190 45 9 (5)
Котелево октябрь 1943 г. 140 687 138 17
Красулино       15  
Кривцы октябрь 1943 г. 55 289 55 5
Кузовино 1943 г. 107 340 77 5
Кукшиново октябрь 1943 г. 40 175 40 6
Курганье 95 422 39 6
Куртасы 60 298 39 0
Лебедево сентябрь, (сентябрь, октябрь) 1943 г. 150 650 150 0
Ленино сентябрь, декабрь 1943 г. 198 335 198 186
Ленполье   23 122 19 18
Лихачёво октябрь 1943 г. 42 194 42 6
Логовино 19 102 13 0
Луки сентябрь 1943 г. 52 203 52 7
Макаровка       8  
Матюты июль 1941 г. 68 274 68 0
Медведево сентябрь 1943 г. 76 374 76 72
Медведовка сентябрь 1943 г. 70 339 70 50
           
Моисеево октябрь 1943 г. 42 208 42 1
Морозово Большое октябрь 1943 г. 40 189 40 2 (9)
Морозово Малое сентябрь 1943 г. 48 198 48 4
Мостовой, пос. сентябрь 1943 г. 60 223 60 29
Мошково 74 301 74 45
Напрасновка март 1943 г. 30 92 0 92 (240) (250) (279)
Нивищи сентябрь-октябрь 1943 г. 67 213 0 (67) 5
Никодимово 1943 г. 60 363 50 1
Николенка   30 170 18 6
Никольск, пос. октябрь 1943 г. 40 230 37 18
Никулино   57 324 27 (88 ?) 2
Овсянка март, сентябрь 1943 г. 82 413 82 7
Орловщина 41 246 12 8
Орлы октябрь 1943 г. 20 89 19 0
Осиповичи 68 349 17 11
Паршино сентябрь 1943 г. 97 350 97 2
Першино 66 205 46 0
Пневщина   87 340 76 41
Победная сентябрь (июль) 1941 г. 54 365 54 0
Полёнка март, сентябрь 1943 г. 92 447 92 21
Полна октябрь 1943 г. 49 260 49 11
Полящицы сентябрь 1943 г. 120 383 120 5
Пуплы октябрь 1943 г. 30 115 30 0
Рудковщина   103 618 13 32
Ректа сентябрь-октябрь 1943 г. 120 489 0 (120) 6
Сава 154 827 20 6
Садок   23 131 10 11
Сальники 35 193 11 3
Сафоново март, октябрь 1943 г. 33 162 31 4
Сахаровка 67 356 23 37
Светлая октябрь 1943 г. 27 148 27 0
Селец октябрь 1943 г. 149 611 149 19
Сеньково 81 359 26 7
Скаковщина октябрь 1943 г. 12 63 12 0
Славики октябрь 1943 г. 48 240 48 2
Слобода Горской с/с июль 1941 г. 105 437 16 0
Соколово 66 350 31 3
Старина 38 199 24 7
Староселье октябрь 1943 г. 72 328 72 2
Стефаново       2  
Стрикили октябрь 1943 г. 52 263 52 4
Студенец   113 358 95 88
Суравцово январь 1944 г. 26 112 25 0
Сысоево октябрь 1943 г. 50 300 50 0
Телешовка сентябрь, октябрь (сентябрь) 1943 г. 29 92 29 0
Теплухи 14 60 10 0
Тимоховка август 1941г. 71 300 71 3
Тосна октябрь 1943 г. 53 165 51 0
Тросное сентябрь 1943 г. 42 200 41 0
Тудоровка 25.05.1943       17
Турищево октябрь 1943 г. 52 254 52 1
Тушевая март, сентябрь 1943 г. 60 250 60 34
Ферма март 1943 г. 29 143 29 1
Харьковка сентябрь 1943 г. 57 278 54 0
Ходоровичи март, октябрь 1943 г. 119 543 119 61
Хоменичи июль 1941 г. 180 601 17 0
Ходоровка 76 349 26 1
Чашники 48 231 40 0
Чепелинка август 1941г. 110 500 110 65
Черничный, пос. октябрь 1943 г. 42 211 42 2
Чистики   45 240 7 0
Шатиловка март, сентябрь 1943 г. 20 94 20 0
Шеды 58 239 24 (12) 1
Шелохановка 26 133 16 0
Широкие июль 1941 г. 48 240 11 0

 
 
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Тысячи деревень сметались с лица земли, население истреблялось, угонялось в лагеря смерти или на принудительные работы в Германию, имущество подвергалось грабежу....
 
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