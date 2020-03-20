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Поезда Москва-Брест и Калининград-Москва отменяются
20.03.2020 19:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Международные пассажирские поезда №7/8 Москва - Брест и №148/147 Калининград - Москва временно отменяются с 0.00 21 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.
Поезда отменяются в соответствии с распоряжением
"Просим пассажиров с пониманием отнестись к ситуации. О возобновлении движения поездов будет объявлено дополнительно", - отметили в БЖД.
Актуальную информацию о движении пассажирских поездов в сообщении Беларусь - Россия можно получить на сайте Белорусской железной дороги, а также в железнодорожных кассах, с помощью официального мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра 105. Поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, оказывается по телефону +375222-39-25-47.
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Международные пассажирские поезда №7/8 Москва - Брест и №148/147 Калининград - Москва временно отменяются с 0.00 21 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской...
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