Поезда Москва-Брест и Калининград-Москва отменяются

Источник материала: Виртуальный Брест

Международные пассажирские поезда №7/8 Москва - Брест и №148/147 Калининград - Москва временно отменяются с 0.00 21 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.





Поезда отменяются в соответствии с распоряжением правительства России от 16 марта 2020 года №635-р и уведомлением ОАО "РЖД". Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетные кассы без взимания дополнительных плат и сборов. Денежные средства будут возвращены на основании билетов. Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором они были приобретены. Сроки возврата не ограничены.

"Просим пассажиров с пониманием отнестись к ситуации. О возобновлении движения поездов будет объявлено дополнительно", - отметили в БЖД.

Актуальную информацию о движении пассажирских поездов в сообщении Беларусь - Россия можно получить на сайте Белорусской железной дороги, а также в железнодорожных кассах, с помощью официального мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра 105. Поддержка пассажиров, находящихся за пределами Беларуси, оказывается по телефону +375222-39-25-47.