Белорусских военных переоденут в новую форму

пишет Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг подписал Указ №100 "О военной форме одежды и знаках различия по воинским званиям военнослужащих", сообщили в пресс-службе белорусского лидера. КакSputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг подписал Указ №100 "О военной форме одежды и знаках различия по воинским званиям военнослужащих", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В документе утвержден перечень предметов военной формы, которую носят те, кто служит в Вооруженных Силах, органах пограничной службы и государственной безопасности, внутренних войсках МВД, Службы безопасности Президента Беларуси, Оперативно-аналитическом центре при Президенте Беларуси, кроме того, он содержит описание знаков различия по воинским званиям.









В соответствии с этим документом, часть предметов военной формы – устаревшие, неудобные для носки – отменят, часть – изменят, чтобы они стали более функциональными.



