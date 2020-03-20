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Белорусских военных переоденут в новую форму

20.03.2020 19:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Часть предметов военной формы – устаревшие, неудобные для носки – отменят, часть – изменят, чтобы они стали более функциональными.

Как пишет Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг подписал Указ №100 "О военной форме одежды и знаках различия по воинским званиям военнослужащих", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В документе утвержден перечень предметов военной формы, которую носят те, кто служит в Вооруженных Силах, органах пограничной службы и государственной безопасности, внутренних войсках МВД, Службы безопасности Президента Беларуси, Оперативно-аналитическом центре при Президенте Беларуси, кроме того, он содержит описание знаков различия по воинским званиям.


В соответствии с этим документом, часть предметов военной формы – устаревшие, неудобные для носки – отменят, часть – изменят, чтобы они стали более функциональными.
 
 
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Часть предметов военной формы – устаревшие, неудобные для носки – отменят, часть – изменят, чтобы они стали более функциональными.
 
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