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Белорусских военных переоденут в новую форму
Источник материала: Партизан
Часть предметов военной формы – устаревшие, неудобные для носки – отменят, часть – изменят, чтобы они стали более функциональными.
Как
В документе утвержден перечень предметов военной формы, которую носят те, кто служит в Вооруженных Силах, органах пограничной службы и государственной безопасности, внутренних войсках МВД, Службы безопасности Президента Беларуси, Оперативно-аналитическом центре при Президенте Беларуси, кроме того, он содержит описание знаков различия по воинским званиям.
В соответствии с этим документом, часть предметов военной формы – устаревшие, неудобные для носки – отменят, часть – изменят, чтобы они стали более функциональными.
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Часть предметов военной формы – устаревшие, неудобные для носки – отменят, часть – изменят, чтобы они стали более функциональными.
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