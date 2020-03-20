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Соцработники будут при необходимости доставлять продукты и лекарства одиноким пенсионерам и инвалидам
Источник материала: Tut.by
Социальная служба готова оказать помощь одиноким пенсионерам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств,
«Данная помощь будет оказываться социальными работниками и волонтерами, привлекаемыми территориальными центрами социального обслуживания населения. Таких центров в стране 146, они распложены в каждом районе страны», — уточняют в Минтруда.
За оказанием помощи по доставке продуктов питания и лекарств для одиноких пенсионерам и инвалидов нужно обращаться в территориальные центры соцобслуживания населения (их контактные данные можно найти
В Минтруда отмечают, что в Беларуси проживает около 830 тысяч одиноко проживающих граждан и инвалидов. Из них почти у 160 тысяч нет близких.
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Соцработники будут при необходимости доставлять продукты и лекарства одиноким пенсионерам и инвалидам
Социальная служба готова оказать помощь одиноким пенсионерам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств, сообщает Минтруда. В ведомстве рассказали,...
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