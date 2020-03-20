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Соцработники будут при необходимости доставлять продукты и лекарства одиноким пенсионерам и инвалидам

20.03.2020 20:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Социальная служба готова оказать помощь одиноким пенсионерам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств, сообщает Минтруда. В ведомстве рассказали, куда нужно обращаться, если требуется такая помощь.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Данная помощь будет оказываться социальными работниками и волонтерами, привлекаемыми территориальными центрами социального обслуживания населения. Таких центров в стране 146, они распложены в каждом районе страны», — уточняют в Минтруда.

За оказанием помощи по доставке продуктов питания и лекарств для одиноких пенсионерам и инвалидов нужно обращаться в территориальные центры соцобслуживания населения (их контактные данные можно найти по ссылке). Если возникнут вопросы по подобной доставке, то в ведомстве просят обращаться в областные и минский комитете по труду, занятости и соцзащите с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

В Минтруда отмечают, что в Беларуси проживает около 830 тысяч одиноко проживающих граждан и инвалидов. Из них почти у 160 тысяч нет близких.

 
 
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Социальная служба готова оказать помощь одиноким пенсионерам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств, сообщает Минтруда. В ведомстве рассказали,...
 
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