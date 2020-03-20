ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На Гавайских островах испытали ракету - она способна двигаться со скоростью больше скорости звука

20.03.2020 20:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Пентагоне объявили об успешном испытании на Гавайях гиперзвуковой ракеты



Пентагон объявил об успешном испытании на Гавайских островах ракеты, способной двигаться со скоростью в несколько раз больше скорости звука, говорится в обнародованном в пятницу заявлении министерства обороны США.

"Министерство обороны с успехом протестировало гиперзвуковой планирующий аппарат в ходе летнего эксперимента, начатого с базы Pacific Missile Range Facility на Кауаи, Гавайские острова19 марта примерно в 22:30 по местному времени (11:30 пятницы мск - ИФ)", - отмечается в заявлении Пентагона.

"Гиперзвуковое оружие, способное лететь со скоростью более чем в 5 раз, превышающей скорость звука (5 махов), крайне маневренное и способное действовать на разных высотах", - напомнили в ведомстве.

"Это даст войскам США возможность за минуты наносить удары за сотни и даже тысячи миль, чтобы устранить широкий спектр важных целей", - говорится далее в заявлении.


Отмечается, что испытание было проведено совместными усилиями армии США и ВМС США, а данные о полете объекта собирало Агентство по противоракетной обороне Пентагона: собранная информация должна послужить для разработки средств противодействия гиперзвуковому оружию, которым могут располагать противники США.

"Сегодня мы утвердили конструкцию (ракеты - ИФ) и теперь мы готовы переходить на следующую фазу - работать над боевым потенциалом гиперзвуковой (ракеты - ИФ)", - заявил вице-адмирал Джонни Р.Вулф.

При этом в заявлении напоминается, что США планируют ставить на вооружение гиперзвуковое оружие в начале - середине 2020-х годов. Также указано, что сходство в конструкции этой ракеты в ее вариантах морского и наземного базирования позволит добиться экономии на масштабе при последующем производстве этого оружия.

В начале февраля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает в 2021 финансовом году истратить $3,2 млрд на продолжение разработки гиперзвуковых ракет.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пентагоне объявили об успешном испытании на Гавайях гиперзвуковой ракеты
 
Новости дня
Новости разные
 
Соцработники будут при необходимости доставлять продукты и лекарства одиноким пенсионерам и инвалидам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика