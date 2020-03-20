На Гавайских островах испытали ракету - она способна двигаться со скоростью больше скорости звука









Пентагон объявил об успешном испытании на Гавайских островах ракеты, способной двигаться со скоростью в несколько раз больше скорости звука, говорится в обнародованном в пятницу заявлении министерства обороны США.





"Министерство обороны с успехом протестировало гиперзвуковой планирующий аппарат в ходе летнего эксперимента, начатого с базы Pacific Missile Range Facility на Кауаи, Гавайские острова19 марта примерно в 22:30 по местному времени (11:30 пятницы мск - ИФ)", - отмечается в заявлении Пентагона.





"Гиперзвуковое оружие, способное лететь со скоростью более чем в 5 раз, превышающей скорость звука (5 махов), крайне маневренное и способное действовать на разных высотах", - напомнили в ведомстве.





"Это даст войскам США возможность за минуты наносить удары за сотни и даже тысячи миль, чтобы устранить широкий спектр важных целей", - говорится далее в заявлении.









Отмечается, что испытание было проведено совместными усилиями армии США и ВМС США, а данные о полете объекта собирало Агентство по противоракетной обороне Пентагона: собранная информация должна послужить для разработки средств противодействия гиперзвуковому оружию, которым могут располагать противники США.





"Сегодня мы утвердили конструкцию (ракеты - ИФ) и теперь мы готовы переходить на следующую фазу - работать над боевым потенциалом гиперзвуковой (ракеты - ИФ)", - заявил вице-адмирал Джонни Р.Вулф.





При этом в заявлении напоминается, что США планируют ставить на вооружение гиперзвуковое оружие в начале - середине 2020-х годов. Также указано, что сходство в конструкции этой ракеты в ее вариантах морского и наземного базирования позволит добиться экономии на масштабе при последующем производстве этого оружия.





В начале февраля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает в 2021 финансовом году истратить $3,2 млрд на продолжение разработки гиперзвуковых ракет.



