«Как есть, так есть». Тренер Бреста - об осечке «Динамо» в первом матче

Источник материала: Tut.by

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Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук начинает защиту титула с ничьей. На пресс-конференции после домашнего матча против «Смолевичей» (1:1) он с пониманием посетовал на малое количество болельщиков и заявил, что его команда заслуживала трех очков.

Его слова передает корреспондент «Прессбола» .



Фото: ФК «Динамо» (Брест)

— К сожалению, не смогли достичь того результата, который хотелось бы. Понимали, что будет очень сложная игра. В плане того, что кубковый матч мы провели 120 минут, достаточно много людей. Я знал, что это скажется, поэтому игрокам даже не напоминал об этом.

В поединках с такими бойцовскими командами надо забивать быстрые голы, что мы пытались сделать, но, к сожалению, реализация подвела. Хотя моментов было достаточно для того, чтобы довести матч до победы. Но, с другой стороны, мы отыгрывались по ходу матча, поэтому как есть, так есть.

— Было ощущение, как на трибунах, так и на поле эмоции будто выкосили…

— Да, сложновато было доставать эмоции. Хотя после забитого нами гола уже находились и силы, и эмоции, моменты еще чаще стали возникать. Думаю, что все придет. Моменты есть, возникают не скажу, что спонтанно. Понятно, что тяжело взламывать оборону. Но они возникают, придет и реализация.

— Привыкли мы к хорошему, шумному антуражу на «Брестском». А как ощущается на бровке, когда не слышно такой поддержки?

— Непривычно, хотя надо отдать должное тем болельщикам, которые пришли. Не каждый решится прийти в эту пору на стадион. Сколько бы людей ни пришло, мы все равно должны стараться, биться и отдавать все силы. Но да, достаточно сильно отличаются ощущения…

Напомним, что вчера другой претендент на золото — БАТЭ — проиграл РЦОР-БГУ .

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