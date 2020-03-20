Минское «Динамо» играет с брестским «Рухом» в ЧБ. Подробности матча

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается первый тур нового сезона «Беларусбанк – высшей лиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 20 марта в борьбу вступают один из самых титулованных клубов нашей страны – минское «Динамо» и дебютант сильнейшего дивизиона – брестский «Рух». Встреча проходит на столичном стадионе «Динамо».

С подробностями матча наш корреспондент Екатерина Лихошапко.





Екатерина Лихошапко, корреспондент:

У нас сегодня четвертый матч первого тура чемпионата Беларуси по футболу. Чуть ранее брестское «Динамо» сыграло со «Смолевичами» у себя дома. Счет игры – 1:1.

Ну а сегодня своеобразное дерби старейших белорусских клубов. Минское «Динамо» на своем родном стадионе принимает брестский «Рух».