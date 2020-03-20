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Минское «Динамо» играет с брестским «Рухом» в ЧБ. Подробности матча

20.03.2020 21:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается первый тур нового сезона «Беларусбанк – высшей лиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 20 марта в борьбу вступают один из самых титулованных клубов нашей страны – минское «Динамо» и дебютант сильнейшего дивизиона – брестский «Рух». Встреча проходит на столичном стадионе «Динамо».

С подробностями матча наш корреспондент Екатерина Лихошапко.

Минское «Динамо» играет с брестским «Рухом» в ЧБ. Подробности матча

Екатерина Лихошапко, корреспондент:
У нас сегодня четвертый матч первого тура чемпионата Беларуси по футболу. Чуть ранее брестское «Динамо» сыграло со «Смолевичами» у себя дома. Счет игры – 1:1.

Ну а сегодня своеобразное дерби старейших белорусских клубов. Минское «Динамо» на своем родном стадионе принимает брестский «Рух».

Подробности матча – в видеоматериале.

Люди в материале: Екатерина Лихошапко

 
 
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Новости Беларуси. Продолжается первый тур нового сезона «Беларусбанк – высшей лиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 20 марта в борьбу вступают один из самых...
 
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