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Минское «Динамо» играет с брестским «Рухом» в ЧБ. Подробности матча
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продолжается первый тур нового сезона «Беларусбанк – высшей лиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 20 марта в борьбу вступают один из самых титулованных клубов нашей страны – минское «Динамо» и дебютант сильнейшего дивизиона – брестский «Рух». Встреча проходит на столичном стадионе «Динамо».
Екатерина Лихошапко, корреспондент:
Ну а сегодня своеобразное дерби старейших белорусских клубов. Минское «Динамо» на своем родном стадионе принимает брестский «Рух».
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Новости Беларуси. Продолжается первый тур нового сезона «Беларусбанк – высшей лиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 20 марта в борьбу вступают один из самых...
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