|
Сканер блокирует вещь внутри. Эксперимент: как аппарат находит запрещённые предметы в вашей сумке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Одно из направлений предприятия «Адани» – сканеры как для человека, так и для багажа, автомобилей и грузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Морские порты и аэропорты по всему миру, алмазные рудники, школы, посольства, круизные лайнеры и приграничные системы контроля и досмотра – все это разрабатывает и поставляет компания.
Например, эта «рамка» сканирует человека низкодозным рентгеном и помогает найти любые предметы, спрятанные не только под одеждой, но и внутри организма. Вещь, нужная во всем мире.
Из последних достижений – 10-летний контракт компании с британским Министерством юстиции на 26 млн фунтов стерлингов.
Юлия Бешанова, корреспондент:
А вот если бы в моей сумке лежали бы запрещенные предметы, то смайлик бы «погрустнел», а сумка заблокировалась внутри аппарата.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Одно из направлений предприятия «Адани» – сканеры как для человека, так и для багажа, автомобилей и грузов, сообщили в программе Новости «24 часа»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)