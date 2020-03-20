Сканер блокирует вещь внутри. Эксперимент: как аппарат находит запрещённые предметы в вашей сумке

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Одно из направлений предприятия «Адани» – сканеры как для человека, так и для багажа, автомобилей и грузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Морские порты и аэропорты по всему миру, алмазные рудники, школы, посольства, круизные лайнеры и приграничные системы контроля и досмотра – все это разрабатывает и поставляет компания.

Александр Лукашенко, посещая предприятие «Адани»: «Раза два я обследовался, особенно когда колено оперировал»

Например, эта «рамка» сканирует человека низкодозным рентгеном и помогает найти любые предметы, спрятанные не только под одеждой, но и внутри организма. Вещь, нужная во всем мире.





Из последних достижений – 10-летний контракт компании с британским Министерством юстиции на 26 млн фунтов стерлингов.





Юлия Бешанова, корреспондент:

Изначально эта уникальная разработка была придумана для того, чтобы обезопасить американских учеников, которые учатся в школах со сложной криминогенной обстановкой. Ученик ставит свой портфель, и если в нем ничего запрещенного нет, то смайлик станет зеленым.





А вот если бы в моей сумке лежали бы запрещенные предметы, то смайлик бы «погрустнел», а сумка заблокировалась внутри аппарата.