ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сканер блокирует вещь внутри. Эксперимент: как аппарат находит запрещённые предметы в вашей сумке

20.03.2020 23:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Одно из направлений предприятия «Адани» – сканеры как для человека, так и для багажа, автомобилей и грузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Морские порты и аэропорты по всему миру, алмазные рудники, школы, посольства, круизные лайнеры и приграничные системы контроля и досмотра – все это разрабатывает и поставляет компания.

Александр Лукашенко, посещая предприятие «Адани»: «Раза два я обследовался, особенно когда колено оперировал»

Например, эта «рамка» сканирует человека низкодозным рентгеном и помогает найти любые предметы, спрятанные не только под одеждой, но и внутри организма. Вещь, нужная во всем мире.

Сканер блокирует вещь внутри. Эксперимент: как аппарат находит запрещённые предметы в вашей сумке

Из последних достижений – 10-летний контракт компании с британским Министерством юстиции на 26 млн фунтов стерлингов.

Сканер блокирует вещь внутри. Эксперимент: как аппарат находит запрещённые предметы в вашей сумке

Юлия Бешанова, корреспондент:
Изначально эта уникальная разработка была придумана для того, чтобы обезопасить американских учеников, которые учатся в школах со сложной криминогенной обстановкой. Ученик ставит свой портфель, и если в нем ничего запрещенного нет, то смайлик станет зеленым.

Сканер блокирует вещь внутри. Эксперимент: как аппарат находит запрещённые предметы в вашей сумке

А вот если бы в моей сумке лежали бы запрещенные предметы, то смайлик бы «погрустнел», а сумка заблокировалась внутри аппарата.

Сканер блокирует вещь внутри. Эксперимент: как аппарат находит запрещённые предметы в вашей сумке

Люди в материале: Юлия Бешанова, Александр Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Одно из направлений предприятия «Адани» – сканеры как для человека, так и для багажа, автомобилей и грузов, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Импортные товары могут поставляться с задержкой. Какая ситуация на продуктовых складах в Беларуси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика