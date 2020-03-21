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«Достаточно серьёзные матчи». Борис Коляда о серебре «Минчанки-2» в Молодёжной волейбольной лиге России
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Завершился финальный этап Молодежной волейбольной лиги России – 2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Второй круг соревнований принимала Казань. Наша «Минчанка-2» по итогам всего турнира завоевала серебро.
После первого этапа финальной части, которая прошла в нашей столице, «Минчанка-2» лидировала. Непобедима была столичная команда и в Казани, но в последнем туре дружина Бориса Коляды уступила дублирующему составу казанского «Динамо», хозяйкам паркета – 0:3. Счет по партиям – 21:25, 15:21, 13:21.
Своими впечатлениями после игры поделился наставник команды Борис Коляда.
Борис Коляда, главный тренер волейбольной команды «Минчанка-2»:
Достаточно серьезные матчи. Нам удалось выиграть много тяжелых матчей со счетом 3:2.
Напомним, столичный клуб провел только второй сезон в Молодежной волейбольной лиги России.
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«Достаточно серьёзные матчи». Борис Коляда о серебре «Минчанки-2» в Молодёжной волейбольной лиге России
Новости Беларуси. Завершился финальный этап Молодежной волейбольной лиги России – 2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Второй круг соревнований принимала...
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