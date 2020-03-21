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О ставках налога на недвижимость и земельного налога

21.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Решение  Несвижского  районного Совета депутатов № 91

от 16.12.2019 г.

На основании пункта 2 статьи 230 и пункта 10 статьи 241 Налогового кодекса Республики Беларусь Несвижский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

  1. Установить понижающий коэффициент к ставкам налога на недвижимость и земельного налога для:

организаций, оказывающих бытовые услуги населению в сельской местности и имеющих сеть (два и более) сельских комплексных приемных пунктов по приему заказов на оказание бытовых услуг, — 0,9;

организаций, осуществляющих производство и переработку сахара, — 0,6 по 30 июня 2021 г.

  1. Увеличить ставки налога на недвижимость и земельного налога для организаций в 2 раза, за исключением:

общественных объединений граждан, относящих себя к национальным меньшинствам;

организаций жилищно-коммунального хозяйства, входящих в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги по субсидируемым государством тарифам (ценам) на эти услуги для населения;

организаций концерна «Белгоспищепром» и организаций, осуществляющих переработку маслосемян рапса, оказывающих в установленном порядке безвозмездную (спонсорскую) помощь учреждению физической культуры и спорта «Футбольный клуб «Городея»;

организаций, занимающихся добычей торфа и производством торфобрикетов на территории района;

организаций потребитель-ской кооперации;

организаций, получающих субсидии из районного бюджета на возмещение части затрат при осуществлении городских и пригородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении;

организаций государственной формы собственности, осуществляющих деятельность по строительству зданий и (или) по специальным строительным работам.

  1. Увеличить ставки налога на недвижимость и земельного налога для физических лиц в 1,5 раза.
  2. Признать утратившими силу:

решение Несвижского районного Совета депутатов от 31 декабря 2014 г. № 45 «О ставках земельного налога и налога на недвижимость»;

решение Несвижского районного Совета депутатов от 27 февраля 2015 г. № 56 «О внесении дополнения в решение Несвижского районного Совета депутатов от 31 декабря 2014 г. № 45»;

решение Несвижского районного Совета депутатов от 29 декабря 2015 г. № 89 «О внесении изменений и дополнения в решение Несвижского районного Совета депутатов от 31 декабря 2014 г. № 45»;

решение Несвижского районного Совета депутатов от 14 октября 2016 г. № 127 «О внесении изменения и дополнения в решение Несвижского районного Совета депутатов от 31 декабря 2014 г. № 45»;

решение Несвижского районного Совета депутатов от 28 декабря 2017 г. № 200 «О внесении дополнения в решение Несвижского районного Совета депутатов от 31 декабря 2014 г. № 45»;

решение Несвижского районного Совета депутатов от 15 июня 2018 г. № 16 «О внесении дополнений в решение Несвижского районного Совета депутатов от 31 декабря 2014 г. № 45».

  1. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Нясвiжскiя навiны».
  2. Настоящее решение вступило в силу c 1 января 2020 г.

Председатель В.М. Лазюк.

 

О порядке оценки эффективности льгот по налогам, сборам (пошлинам)

Решение Несвижского

районного исполнительного комитета № 241 от 18.02. 2020 г.

 

На основании пункта 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2019 г. № 735 «Об оценке эффективности льгот по налогам, сборам (пошлинам)» Несвижский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

  1. Утвердить Инструкцию о порядке оценки эффективности льгот по налогам, сборам (пошлинам) (прилагается).
  2. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Нясвiжскiя навiны».
  3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель А.З. Ломский.

Заместитель председателя М.В. Афанасик.

 

СОГЛАСОВАНО

Инспекция Министерства

по налогам и сборам

Республики Беларусь

по Несвижскому району

 

Главное статистическое

управление

Минской области

 

 

Инструкция о порядке оценки эффективности льгот

по налогам, сборам (пошлинам)

  1. Настоящей Инструкцией определяется порядок оценки эффективности льгот по налогам, сборам (пошлинам) (далее — налоговые льготы), устанавливаемых решениями Несвижского районного Совета депутатов или по его поручению решениями Несвижского районного исполнительного комитета (далее — райисполком).
  2. В настоящей Инструкции используются термины и их определения в значениях, установленных Налоговым кодексом Республики Беларусь, Бюджетным кодексом Республики Беларусь и Положением о порядке оценки эффективности льгот по налогам, сборам (пошлинам), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2019 г. № 735 (далее — Положение).
  3. Оценка эффективности налоговых льгот проводится финансовым отделом райисполкома совместно с инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Несвижскому району (далее — инспекция МНС) не реже одного раза в три года.
  4. Оценка эффективности налоговых льгот включает:

оценку целесообразности установления (продления действия) налоговых льгот;

оценку эффективности установленных налоговых льгот, в том числе тех из них, которые установлены до вступления в силу решения, утвердившего настоящую Инструкцию.

  1. Структурные подразделения райисполкома*, заинтересованные в установлении (продлении действия) налоговой льготы, предоставляют в финансовый отдел райисполкома паспорт налоговой льготы (далее — паспорт) по форме согласно приложению к Положению с учетом особенностей заполнения, предусмотренных в подпункте 14.1 пункта 14 Положения, с указанием плановых значений показателей эффективности налоговой льготы, с использованием которых будет осуществляться оценка ее эффективности:

при подготовке предложений об установлении налоговой льготы — одновременно с информацией, указанной в подпункте 14.2 пункта 14 Положения;

при подготовке предложений о продлении действия налоговой льготы на очередной период — до 1 февраля года окончания действия налоговой льготы с обоснованием целесообразности продления ее действия.

  1. Финансовый отдел райисполкома совместно с инспекцией МНС ежегодно до 1 февраля:

определяют перечень установленных налоговых льгот, эффективность которых подлежит оценке в текущем году;

определяют показатели, содержащиеся в налоговых декларациях (расчетах), и (или) статистические показатели, и (или) показатели, рассчитываемые на их основании, для включения в состав показателей эффективности налоговых льгот, с использованием которых будет осуществляться оценка эффективности налоговых льгот, установленных до вступления в силу решения, утвердившего настоящую Инструкцию.

Статистические показатели для целей оценки эффективности налоговых льгот, установленных до вступления в силу решения, утвердившего настоящую Инструкцию, определяются по согласованию с главным статистическим управлением Минской области.

  1. Финансовый отдел райисполкома ежегодно до 15 февраля обеспечивает в разделах I, II паспортов отражение информации в отношении установленных налоговых льгот, эффективность которых подлежит оценке в текущем году, определенной в соответствии с абзацами третьим и четвертым части первой пункта 6 настоящей Инструкции, и ее направление в инспекцию МНС и главное статистическое управление Минской области для организации работы в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящей Инструкции.
  2. Инспекция МНС ежегодно:

до 1 мая формирует общий перечень организаций (индивидуальных предпринимателей), воспользовавшихся в истекшем году налоговыми льготами, эффективность которых подлежит оценке в текущем году, и направляет его в финансовый отдел райисполкома и главное статистическое управление Минской области;

до 1 июня направляет в финансовый отдел райисполкома сведения из налоговых деклараций (расчетов) плательщиков, необходимые для заполнения в паспортах фактических значений показателей эффективности налоговых льгот, с использованием которых будет осуществляться оценка их эффективности, в целом по плательщикам, воспользовавшимся каждой из налоговых льгот.

  1. Главное статистическое управление Минской области в соответствии с общим перечнем организаций (индивидуальных предпринимателей), полученным от инспекции МНС согласно абзацу второму пункта 8 настоящей Инструкции, предоставляет финансовому отделу райисполкома официальную статистическую информацию по содержащимся в паспортах статистическим показателям, включенным в состав показателей эффективности налоговых льгот, с использованием которых будет осуществляться оценка их эффективности.
  2. Финансовый отдел райисполкома обеспечивает:

ведение и систематизацию паспортов на основании информации, представляемой структурными подразделениями райисполкома, в соответствии с пунктами 5, 8, 9 настоящей Инструкции;

учет результатов оценки эффективности налоговых льгот путем их отражения в паспортах;

в течение десяти рабочих дней после получения материалов в соответствии с пунктом 6 настоящей Инструкции, подпунктом 14.2 пункта 14 Положения, их рассмотрение и составление заключения о целесообразности (нецелесообразности) установления налоговой льготы, заключение о целесообразности (нецелесообразности) продления действия налоговой льготы (с учетом проведенной оценки ее эффективности);

ежегодно до 15 июля проведение оценки эффективности установленных налоговых льгот в отношении каждой льготы с учетом особенностей, предусмотренных главой 4 Положения.

  1. На основании заключения о целесообразности (нецелесообразности) продления действия налоговой льготы структурные подразделения райисполкома обеспечивают подготовку и внесение в установленном порядке в Несвижский районный Совет депутатов и (или) райисполком проектов решений, предусматривающих установление (продление действия), отмену налоговых льгот.

*Отделы и управления райисполкома, иные государственные организации, подчиненные райисполкому (в отношении организаций, которые находятся в подчинении или ведении райисполкома, иных государственных организаций, подчиненных райисполкому), отдел экономики райисполкома (в отношении организаций, которые не находятся в подчинении или ведении райисполкома, иных государственных организаций, подчиненных райисполкому, индивидуальных предпринимателей).


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Решение  Несвижского  районного Совета депутатов № 91 от 16.12.2019 г. На основании пункта 2 статьи 230 и пункта 10 статьи
 
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