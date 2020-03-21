О ставках налога на недвижимость и земельного налога

Решение Несвижского районного Совета депутатов № 91
от 16.12.2019 г.
На основании пункта 2 статьи 230 и пункта 10 статьи 241 Налогового кодекса Республики Беларусь Несвижский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
- Установить понижающий коэффициент к ставкам налога на недвижимость и земельного налога для:
организаций, оказывающих бытовые услуги населению в сельской местности и имеющих сеть (два и более) сельских комплексных приемных пунктов по приему заказов на оказание бытовых услуг, — 0,9;
организаций, осуществляющих производство и переработку сахара, — 0,6 по 30 июня 2021 г.
- Увеличить ставки налога на недвижимость и земельного налога для организаций в 2 раза, за исключением:
общественных объединений граждан, относящих себя к национальным меньшинствам;
организаций жилищно-коммунального хозяйства, входящих в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги по субсидируемым государством тарифам (ценам) на эти услуги для населения;
организаций концерна «Белгоспищепром» и организаций, осуществляющих переработку маслосемян рапса, оказывающих в установленном порядке безвозмездную (спонсорскую) помощь учреждению физической культуры и спорта «Футбольный клуб «Городея»;
организаций, занимающихся добычей торфа и производством торфобрикетов на территории района;
организаций потребитель-ской кооперации;
организаций, получающих субсидии из районного бюджета на возмещение части затрат при осуществлении городских и пригородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении;
организаций государственной формы собственности, осуществляющих деятельность по строительству зданий и (или) по специальным строительным работам.
- Увеличить ставки налога на недвижимость и земельного налога для физических лиц в 1,5 раза.
- Признать утратившими силу:
решение Несвижского районного Совета депутатов от 31 декабря 2014 г. № 45 «О ставках земельного налога и налога на недвижимость»;
решение Несвижского районного Совета депутатов от 27 февраля 2015 г. № 56 «О внесении дополнения в решение Несвижского районного Совета депутатов от 31 декабря 2014 г. № 45»;
решение Несвижского районного Совета депутатов от 29 декабря 2015 г. № 89 «О внесении изменений и дополнения в решение Несвижского районного Совета депутатов от 31 декабря 2014 г. № 45»;
решение Несвижского районного Совета депутатов от 14 октября 2016 г. № 127 «О внесении изменения и дополнения в решение Несвижского районного Совета депутатов от 31 декабря 2014 г. № 45»;
решение Несвижского районного Совета депутатов от 28 декабря 2017 г. № 200 «О внесении дополнения в решение Несвижского районного Совета депутатов от 31 декабря 2014 г. № 45»;
решение Несвижского районного Совета депутатов от 15 июня 2018 г. № 16 «О внесении дополнений в решение Несвижского районного Совета депутатов от 31 декабря 2014 г. № 45».
- Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Нясвiжскiя навiны».
- Настоящее решение вступило в силу c 1 января 2020 г.
Председатель В.М. Лазюк.
О порядке оценки эффективности льгот по налогам, сборам (пошлинам)
Решение Несвижского
районного исполнительного комитета № 241 от 18.02. 2020 г.
На основании пункта 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2019 г. № 735 «Об оценке эффективности льгот по налогам, сборам (пошлинам)» Несвижский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
- Утвердить Инструкцию о порядке оценки эффективности льгот по налогам, сборам (пошлинам) (прилагается).
- Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Нясвiжскiя навiны».
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель А.З. Ломский.
Заместитель председателя М.В. Афанасик.
СОГЛАСОВАНО
Инспекция Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
по Несвижскому району
Главное статистическое
управление
Минской области
Инструкция о порядке оценки эффективности льгот
по налогам, сборам (пошлинам)
- Настоящей Инструкцией определяется порядок оценки эффективности льгот по налогам, сборам (пошлинам) (далее — налоговые льготы), устанавливаемых решениями Несвижского районного Совета депутатов или по его поручению решениями Несвижского районного исполнительного комитета (далее — райисполком).
- В настоящей Инструкции используются термины и их определения в значениях, установленных Налоговым кодексом Республики Беларусь, Бюджетным кодексом Республики Беларусь и Положением о порядке оценки эффективности льгот по налогам, сборам (пошлинам), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2019 г. № 735 (далее — Положение).
- Оценка эффективности налоговых льгот проводится финансовым отделом райисполкома совместно с инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Несвижскому району (далее — инспекция МНС) не реже одного раза в три года.
- Оценка эффективности налоговых льгот включает:
оценку целесообразности установления (продления действия) налоговых льгот;
оценку эффективности установленных налоговых льгот, в том числе тех из них, которые установлены до вступления в силу решения, утвердившего настоящую Инструкцию.
- Структурные подразделения райисполкома*, заинтересованные в установлении (продлении действия) налоговой льготы, предоставляют в финансовый отдел райисполкома паспорт налоговой льготы (далее — паспорт) по форме согласно приложению к Положению с учетом особенностей заполнения, предусмотренных в подпункте 14.1 пункта 14 Положения, с указанием плановых значений показателей эффективности налоговой льготы, с использованием которых будет осуществляться оценка ее эффективности:
при подготовке предложений об установлении налоговой льготы — одновременно с информацией, указанной в подпункте 14.2 пункта 14 Положения;
при подготовке предложений о продлении действия налоговой льготы на очередной период — до 1 февраля года окончания действия налоговой льготы с обоснованием целесообразности продления ее действия.
- Финансовый отдел райисполкома совместно с инспекцией МНС ежегодно до 1 февраля:
определяют перечень установленных налоговых льгот, эффективность которых подлежит оценке в текущем году;
определяют показатели, содержащиеся в налоговых декларациях (расчетах), и (или) статистические показатели, и (или) показатели, рассчитываемые на их основании, для включения в состав показателей эффективности налоговых льгот, с использованием которых будет осуществляться оценка эффективности налоговых льгот, установленных до вступления в силу решения, утвердившего настоящую Инструкцию.
Статистические показатели для целей оценки эффективности налоговых льгот, установленных до вступления в силу решения, утвердившего настоящую Инструкцию, определяются по согласованию с главным статистическим управлением Минской области.
- Финансовый отдел райисполкома ежегодно до 15 февраля обеспечивает в разделах I, II паспортов отражение информации в отношении установленных налоговых льгот, эффективность которых подлежит оценке в текущем году, определенной в соответствии с абзацами третьим и четвертым части первой пункта 6 настоящей Инструкции, и ее направление в инспекцию МНС и главное статистическое управление Минской области для организации работы в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящей Инструкции.
- Инспекция МНС ежегодно:
до 1 мая формирует общий перечень организаций (индивидуальных предпринимателей), воспользовавшихся в истекшем году налоговыми льготами, эффективность которых подлежит оценке в текущем году, и направляет его в финансовый отдел райисполкома и главное статистическое управление Минской области;
до 1 июня направляет в финансовый отдел райисполкома сведения из налоговых деклараций (расчетов) плательщиков, необходимые для заполнения в паспортах фактических значений показателей эффективности налоговых льгот, с использованием которых будет осуществляться оценка их эффективности, в целом по плательщикам, воспользовавшимся каждой из налоговых льгот.
- Главное статистическое управление Минской области в соответствии с общим перечнем организаций (индивидуальных предпринимателей), полученным от инспекции МНС согласно абзацу второму пункта 8 настоящей Инструкции, предоставляет финансовому отделу райисполкома официальную статистическую информацию по содержащимся в паспортах статистическим показателям, включенным в состав показателей эффективности налоговых льгот, с использованием которых будет осуществляться оценка их эффективности.
- Финансовый отдел райисполкома обеспечивает:
ведение и систематизацию паспортов на основании информации, представляемой структурными подразделениями райисполкома, в соответствии с пунктами 5, 8, 9 настоящей Инструкции;
учет результатов оценки эффективности налоговых льгот путем их отражения в паспортах;
в течение десяти рабочих дней после получения материалов в соответствии с пунктом 6 настоящей Инструкции, подпунктом 14.2 пункта 14 Положения, их рассмотрение и составление заключения о целесообразности (нецелесообразности) установления налоговой льготы, заключение о целесообразности (нецелесообразности) продления действия налоговой льготы (с учетом проведенной оценки ее эффективности);
ежегодно до 15 июля проведение оценки эффективности установленных налоговых льгот в отношении каждой льготы с учетом особенностей, предусмотренных главой 4 Положения.
- На основании заключения о целесообразности (нецелесообразности) продления действия налоговой льготы структурные подразделения райисполкома обеспечивают подготовку и внесение в установленном порядке в Несвижский районный Совет депутатов и (или) райисполком проектов решений, предусматривающих установление (продление действия), отмену налоговых льгот.
*Отделы и управления райисполкома, иные государственные организации, подчиненные райисполкому (в отношении организаций, которые находятся в подчинении или ведении райисполкома, иных государственных организаций, подчиненных райисполкому), отдел экономики райисполкома (в отношении организаций, которые не находятся в подчинении или ведении райисполкома, иных государственных организаций, подчиненных райисполкому, индивидуальных предпринимателей).