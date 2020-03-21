О том, как будут взимать дорожный сбор в Беларуси, контролировать оплату и какие дороги реконструируют в ближайшем будущем

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











О том, как будут взимать дорожный сбор в Беларуси, как будут контролировать оплату и какие дороги реконструируют в ближайшем будущем, рассказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

Взимание сбора

— Проблема, с которой мы столкнулись: прохождений техосмотра стало гораздо меньше, — отметил глава ведомства. — Кроме того, нет возможности уплаты в рассрочку.

По словам Алексея Авраменко, в проекте указа, подготовленном Минфином, эти вопросы решены. Появится возможность платить за год, за месяц, за три. Для пользователей дорог создадут более комфортные условия в этом отношении. Оплату отвяжут от техосмотра, что позволит повысить безопасность дорожного движения — водители перестанут затягивать с этой важной процедурой.

— Дорожный сбор не будет ни к чему привязан, — отметил Алексей Авраменко. — Каждый пользователь сможет уплачивать его через ЕРИП.

Согласно новому механизму, водитель будет платить только за тот период, в течение которого он ездил по дорогам Беларуси.

Контроль оплаты

— Предполагается контроль через системы видеофиксации, путем сравнения баз данных, — рассказал министр. — Если человек ездил в определенный период и у него не оплачено, это будет зафиксировано.

Уведомление о том, что надо оплатить задолженность, будет отправляться по почте в автоматическом режиме. Сейчас такая схема применяется с квитанциями о штрафах за превышение скорости, которое было зафиксировано камерами.

Ремонт дорог

— В первую очередь в 2020 году будет проводиться реконструкция автодороги М7, так называемой дороги на Вильнюс, — сообщил Алексей Авраменко. — Планируем ее завершить до 1 мая 2021 года, а к работам приступим этим летом. Проект реализуется нами совместно с Европейским инвестиционным банком. Также в этом году планируется завершить реконструкцию обхода Плещениц — отрезка автодороги МЗ. Этот 10-километровый участок сделают по стандарту дорог 1-й категории. Следующая — трасса Р53, Слобода — Новосады (от Кургана Славы в направлении Смолевичей). Работы там уже ведутся, их планируем завершить в этом году. Также много внимания уделено реконструкции мостов на республиканских дорогах.

«МП».