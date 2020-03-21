Разбивал женские сердца, пока не встретил славянскую девушку. Факты о жизни «Ретта Батлера» Тимоти Далтона

Источник материала: Tut.by

Представитель самой публичной профессии — актер, он не любит давать интервью и без дела светить лицом. Ретт Баттлер, Джеймс Бонд, мистер Рочестер — мы любим Тимоти Далтона за все его роли без исключения. А еще за то, что этот великолепный джентльмен на экране — точно такой же и в жизни. Тимоти Далтон отмечает сегодня свой день рождения.





Отец будущей звезды служил командующим агентурно-боевой и разведывательной организации Соединенного Королевства, а мама посвятила себя заботам о доме и воспитанию детей: у четы Далтонов их подрастало пятеро. Когда Тимоти еще не исполнилось четырех лет, семья перебралась в общину Белпер (графство Дербишир). Там мальчик поступил в гимназию Герберта Стратта, а позже, будучи подростком, — в летную академию.

Тимоти учился в школе авиакадетов и готовился продолжить дело отца. Но однажды 15-летний подросток попал в театр на постановку «Макбет» и влюбился в театр по уши. А также в хорошенькую статистку Джейн, которая там служила. Вскоре его приняли в любительскую труппу, и юноша забыл о карьере военного. А после того как ему досталась роль в пьесе Уильяма Шекспира «Гамлет» и он справился с ней с ошеломительным успехом на сцене театра «Олд Вик» — Далтон стал подыскивать учебное заведение, в котором готовят актеров.

«Когда я окончил школу, точно не знал, что буду делать дальше. Идей было несколько: поступить на биохимический факультет или стать астронавтом. Последнее, как я теперь понимаю, ничего мне не сулило, потому что британская ракета так и не оторвалась от Земли. Вернее, оторвалась, но пролетела совсем немного и развалилась к чертям. Поэтому я послал подальше эти идеи. Решил стать театральным актером».





Распрощавшись с Джейн, в 1964 году Тимоти поступил в Королевскую академию драматического искусства. И тут же отправился на гастроли с Национальным молодежным театром имени Майкла Крофта. Первая роль — и снова пьеса судьбоносного Шекспира: «Кориолан». И вдогонку: «Ричард III», «Бесплодные усилия любви», «Врач перед дилеммой», «Святая Иоанна». После окончания обучения его принимают в труппу Бирмингемского театра, где он немедленно становится ведущим актером.





К этому времени Тимоти Далтон успешно дебютировал и на киноэкранах. В исторической картине «Лев зимой» (1968), где также снимались звезды Питер О’Тул, Кэтрин Хепберн и Энтони Хопкинс, он сыграл молодого короля Франции Филиппа II Августа.

«Ненавижу этот вопрос — «как вы нашли свой путь в кино?». Ну сошел со сцены и повернул налево. Я не считаю, что мой дебют в кино — роль короля Филиппа в фильме «Лев зимой» — был успешным. Единственное, что привлекало меня на съемочной площадке, — великолепный Питер О’Тул. Я учился у него, наблюдал за ним ежеминутно. Но после этого фильма меня заметили режиссеры и критики. Видимо, я неплохо сыграл свою роль. Я герой исторических фильмов. Мне очень подходят костюмы из разных эпох. Я чувствую себя в них вполне органично. Не каждому актеру такое под силу.





С тех пор режиссеры с ходу будут утверждать его на роли знатных вельмож в костюмированных картинах. «Кромвель», «Поглядывающий», «Грозовой перевал» и, наконец, «Мария — королева Шотландии» (1971) — роль лорда Дарнли. Именно там начался его пятнадцатилетний роман с великолепной Ванессой Редгрейв.





Он был моложе ее на 7 лет, но почему-то решился пригласить ее «отпраздновать завершение съемок». Ванесса не отказалась. Ее супруг, кинорежиссер Тони Ричардсон, узнал обо всем самым последним, но не стал вызывать соперника на дуэль. Лишь попросил, чтобы со стороны все выглядело благопристойно. Это было несложно: Далтон никогда не был сторонником жизни напоказ. Поэтому их отношения с Ванессой выглядели скорее рабочими: вместе они блестяще сыграли в постановках «Антоний и Клеопатра» и «Укрощение строптивой».





Однако этот роман так никогда и не перерос в нечто большее. Ванесса хотела официального статуса жены (все-таки официально разорвав брак с Ричардсоном) и рождения детей. Далтон ко всему этому был не готов. Поэтому пара рассталась в начале 80-х. Карьера Далтона в эти годы находилась на своем пике.

Его участие в фантастической ленте Майка Ходжиса «Флэш Гордон» стала настоящим событием. Этот фильм мог бы стать настоящей космической сагой, но не выдержала конкуренции со «Звездными войнами» Джорджа Лукаса.





Мировую знаменитость принес Далтону совершенно другой проект — телесериал Джулиана Эмиса «Джейн Эйр» (1983), в котором Тимоти сыграл главную роль — мистера Эдварда Фэйрфакса Рочестера. Самая точная экранизация знаменитого романа о жизни бедной сиротки Джейн (Зила Кларк) и ее необыкновенной истории любви со знатным дворянином Рочестером никого не оставила равнодушным.

«По большому счету, моя карьера как киноактера стартовала с телесериала «Джейн Эйр». Впрочем, не спрашивайте меня о карьере. Я уже все забыл. Это было давно».

А в 1987 году Тимоти Далтон стал четвертым исполнителем роли британского суперагента Джеймса Бонда во всемирно известной серии фильмов. Актер заменил на этом посту Роджера Мура и снялся в двух частях киносаги: «Искры из глаз» и «Лицензия на убийство».





«Джеймс Бонд. О боже! Кто сказал, что я лучший? Это полная ерунда! Лучшим всегда был Шон Коннери! Но я прекрасно понимаю, что для британского актера эта роль — выход на мировой уровень. А я совсем не против быть мировой знаменитостью. После «Агента 007» меня в барах стали угощать бесплатным мартини. Я не отказывался… Но! Мартини — это не мой напиток. После него меня клонит в сон. Однако все равно мне нравится, когда друзья мне говорят: «Старик, давай выпьем водку с мартини. Взболтаем, но смешивать не будем!». И я всегда откликаюсь на такое предложение».

90-е принесли Далтону немало ярких ролей. Однако главной из них стал Ретт Батлер в сиквеле «Унесенных ветром» — «Скарлетт». Актеру было очень сложно воплощать этот образ после эталонной игры Кларка Гейбла, но женщины оценили Ретта в его исполнении.

В личной жизни у Далтона было не меньше бурных событий. После расставания с Ванессой Редгрейв у него ни с кем не было долгих отношений. Максимум — интрижка во время съемок. С Роми Шнайдер и Элизабет Тейлор. Со звездой сериала «Династия» Джоан Коллинз во время съемок фильма «Грехи».





Также Далтону приписывают связь с Орнеллой Мути во время съемок «Флеш Гордон».





Роман с Брук Шилдс наделал много шума, ведь почти в каждом своем интервью она называла Далтона «самым крутым шпионом экрана», «самым красивым актером современности» и «мужчиной своей мечты».

«Мне всегда нравилось заводить романы с актрисами. Они красивы, сексуальны и говорят с тобой на одном языке. Но я одинокий волк. Совершенно не создан для любви на всю жизнь. Обычно моей любви хватало только на период съемок. Впрочем, были и исключения», — говорил сам Тимоти.

Таким исключением стала Оксана Григорьева. Она приехала покорять Лондон из далекого Саранска, но дальше работы официанткой в кафе неподалеку от Букингемского дворца девушка не продвинулась. Пока туда однажды не заглянул Тимоти Далтон. Есть и другая версия знакомства: в 1995 году на кинофестивале в Лондоне Оксана сопровождала режиссера Никиту Михалкова. Там и встретила Тимоти. Так или иначе, она покорила сердце старого ловеласа и в 1997 году стала матерью его единственного сына — Александра. За несколько дней до рождения ребенка пара обвенчалась.





Тимоти обожал жену и все свободное время проводил вместе с сыном: читал сказки, ходил на рыбалку и даже стал учить русский язык, чтобы стать ближе с супругой. Однако в 2007 году Оксану уличают в измене: женщина проводила время со шведским миллионером Петером Бломквистом прямо в семейном доме.

Состоялся болезненный развод, в процессе которого Далтон ни разу не отозвался плохо о своей жене публично. Бывшие супруги договорились о совместной опеке, и интересы ребенка не пострадали. Интересный факт: несколько лет спустя, когда Оксана обвинит своего нового возлюбленного Мела Гибсона в рукоприкладстве, — Далтон встанет на ее сторону и поддержит.

«Оксана Григорьева? Мне нравятся славянки. Они сексуальны и заботливы. Но это не тот случай. Я не буду обсуждать ее. Я простил ее. И рад, что у меня есть прекрасный сын Александр. А любовь… Что такое любовь? Это жертва. А зачем мне жертвовать собственной жизнью? Пусть этим занимаются другие».





В 2000-е актер появился в нескольких фильмах и телесериалах, а потом на какое-то время затаился. Возвращение на экраны было если не триумфальным, то по меньшей мере заметным: в 2014-м Тимоти начал играть роль богатого аристократа Малкольма Мюррея в мистическом сериале «Страшные сказки».





Его нет ни в фейсбуке, ни в инстаграме. Прогулкам по светским раутам и премьерам он предпочитает рыбалку и чтение. А вечерами слушает обожаемые оперу и джаз.

«Да, я затворник. Мне не хочется тратить свое время на сценарии, съемочные площадки, лишние разговоры. У меня другие интересы. Я чувствую себя счастливым, когда у меня сутки не звонит телефон. Но такое бывает, только когда я его отключаю. Деньги меня уже не так волнуют, как в молодости. На жизнь, на путешествия, на сына, на увлечения мне хватает. А остальное — просто ерунда. Мне нравится чувствовать себя спокойным и свободным человеком».