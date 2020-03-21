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На Привокзальной площади в Витебске ремонтируют плитку. Транспорт собирается на одной платформе
Источник материала: Tut.by
На остановке возле железнодорожного вокзала в Витебске ремонтируют плитку, троллейбусы останавливаются на одной платформе, а не на двух — как раньше.
Сейчас ремонт идет у платформы, где останавливались троллейбусы, идущие по проспекту Фрунзе. Поэтому весь транспорт подходит к платформе, ближайшей к зданию вокзала, и выстраивается в очередь.
Плиточное покрытие на Привокзальной площади ремонтируют регулярно, однако оно быстро выходит из строя из-за нагрузки, которую создают автобусы и троллейбусы. На эту проблему водители жаловались еще в 2018 году.
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Сейчас ремонт идет у платформы, где останавливались троллейбусы, идущие по проспекту Фрунзе. Поэтому весь транспорт подходит к платформе, ближайшей к зданию...
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