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На Привокзальной площади в Витебске ремонтируют плитку. Транспорт собирается на одной платформе

21.03.2020 08:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На остановке возле железнодорожного вокзала в Витебске ремонтируют плитку, троллейбусы останавливаются на одной платформе, а не на двух — как раньше.


Сейчас ремонт идет у платформы, где останавливались троллейбусы, идущие по проспекту Фрунзе. Поэтому весь транспорт подходит к платформе, ближайшей к зданию вокзала, и выстраивается в очередь.

Плиточное покрытие на Привокзальной площади ремонтируют регулярно, однако оно быстро выходит из строя из-за нагрузки, которую создают автобусы и троллейбусы. На эту проблему водители жаловались еще в 2018 году.

 
Теги: Витебск
 
 
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Сейчас ремонт идет у платформы, где останавливались троллейбусы, идущие по проспекту Фрунзе. Поэтому весь транспорт подходит к платформе, ближайшей к зданию...
 
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