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США назвали нового лидера ИГ международным террористом

21.03.2020 08:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госдепартамент США сообщил, что новый лидер террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Амир Мохаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби признается международным террористом.

По словам госсекретаря Майка Помпео, после того, как террорист Абу Бакр аль-Багдади был убит в ходе спецоперации США в сирийской провинции Идлиб, его место занял новый лидер. Согласно заявлению, с аль-Мавли запрещено участвовать в каких-либо финансовых операциях, а его собственность, подпадающая под юрисдикцию США, будет заблокирована.

Напомним, о ликвидации главаря ИГ 27 октября объявил президент США Дональд Трамп. 31 октября участники террористической группировки подтвердили гибель аль-Багдади. Он руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году.
 
 
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Госдепартамент США сообщил, что новый лидер террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Амир Мохаммед Абдул Рахман аль-Мавли...
 
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