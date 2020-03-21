США назвали нового лидера ИГ международным террористом

По словам госсекретаря Майка Помпео, после того, как террорист Абу Бакр аль-Багдади был убит в ходе спецоперации США в сирийской провинции Идлиб, его место занял новый лидер. Согласно заявлению, с аль-Мавли запрещено участвовать в каких-либо финансовых операциях, а его собственность, подпадающая под юрисдикцию США, будет заблокирована.





Напомним, о ликвидации главаря ИГ 27 октября объявил президент США Дональд Трамп. 31 октября участники террористической группировки подтвердили гибель аль-Багдади. Он руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году.



