ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Глеб рассказал, как отказался от ЦСКА с огромной зарплатой и что думает о Милевском

21.03.2020 08:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб рассказал в интервью каналу «Вацко Live» на YouTube об отношении к деньгам и о том, как он отказался от предложения московского ЦСКА, несмотря на очень выгодные финансовые условия.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Для меня деньги — это независимость. Финансовые условия в карьере футболиста очень важны. Почему выбрал «Штутгарт» с зарплатой 28 тыс. евро в год, когда ЦСКА предлагал 2,5 млн евро «чистыми»? Видишь, что делает мечта с человеком? Если бы это было на полгода раньше, не задумываясь, наверное, ушел бы в ЦСКА.

Я с детства мечтал заиграть. Сам себе внушал, что добьюсь и сделаю это. Это была мечта всего моего детства. Я очень долго думал над тем предложением. Брат говорил, что мне тренер начинает доверять, что я становлюсь основным футболистом. Это перевесило, хотя выбор был тяжелым, — сказал Глеб.

Кроме того, футболист поделился своими впечатлениями об игроке брестского «Динамо» Артеме Милевском.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Нравится, как играл и играет Миля. Но в голове раньше был патрон или снаряд, не знаю. Но это его жизнь — как хотел, так и поступал.

Я к нему с уважением отношусь, но он сам знает, что я сильнее футболист. Я видел, что он говорил обратное. Миля — больше актер. Он хороший и талантливый футболист, но Миля, успокойся, братан. Удачи ему в том, чтобы доказать, что он лучше.

Для меня он не предатель белорусского футбола. Никто же ему не помогал, на футбол его отвели родители, он занимался. Что и кто для него делал? Он поехал, засветился, ему поступило предложение и он принял такое решение. У нас всегда начинают судить, но никто же не прошел его путь, никто не знает, что и как было. А сразу набрасываться, мол, Миля — предатель — нет, это его жизнь. Я уважаю его решение и не виню, — сказал Глеб.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Разбивал женские сердца, пока не встретил славянскую девушку. Факты о жизни «Ретта Батлера» Тимоти Далтона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика