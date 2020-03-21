Глеб рассказал, как отказался от ЦСКА с огромной зарплатой и что думает о Милевском

Источник материала: Tut.by

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб рассказал в интервью каналу «Вацко Live» на YouTube об отношении к деньгам и о том, как он отказался от предложения московского ЦСКА, несмотря на очень выгодные финансовые условия.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Для меня деньги — это независимость. Финансовые условия в карьере футболиста очень важны. Почему выбрал «Штутгарт» с зарплатой 28 тыс. евро в год, когда ЦСКА предлагал 2,5 млн евро «чистыми»? Видишь, что делает мечта с человеком? Если бы это было на полгода раньше, не задумываясь, наверное, ушел бы в ЦСКА.

Я с детства мечтал заиграть. Сам себе внушал, что добьюсь и сделаю это. Это была мечта всего моего детства. Я очень долго думал над тем предложением. Брат говорил, что мне тренер начинает доверять, что я становлюсь основным футболистом. Это перевесило, хотя выбор был тяжелым, — сказал Глеб.

Кроме того, футболист поделился своими впечатлениями об игроке брестского «Динамо» Артеме Милевском.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Нравится, как играл и играет Миля. Но в голове раньше был патрон или снаряд, не знаю. Но это его жизнь — как хотел, так и поступал.

Я к нему с уважением отношусь, но он сам знает, что я сильнее футболист. Я видел, что он говорил обратное. Миля — больше актер. Он хороший и талантливый футболист, но Миля, успокойся, братан. Удачи ему в том, чтобы доказать, что он лучше.

Для меня он не предатель белорусского футбола. Никто же ему не помогал, на футбол его отвели родители, он занимался. Что и кто для него делал? Он поехал, засветился, ему поступило предложение и он принял такое решение. У нас всегда начинают судить, но никто же не прошел его путь, никто не знает, что и как было. А сразу набрасываться, мол, Миля — предатель — нет, это его жизнь. Я уважаю его решение и не виню, — сказал Глеб.