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Житель Брестской области угнал VW, и как в кино, уходил от погони ГАИ, но наехал на «ежа»
21.03.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В МВД сообщили, что сегодня, 20 марта, сотрудники столичной
— Уходя от погони, водитель фургона грубо нарушал Правила дорожного движения и неоднократно создавал угрозу остальным участникам дорожного движения. А на улице Кижеватова и вовсе столкнулся со служебным автомобилем, — рассказали в МВД.
К преследованию подключились другие экипажи
— Выехав на слуцкое шоссе, преследуемый не снижал скорость и всячески препятствовал его опережению. Однако один из экипажей вскоре опередил фургон и разместил на дороге так называемый «еж». Наехав на него, водитель Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет, где совершил наезд на дерево. Он был задержан и доставлен в больницу.
Как оказалось, за рулем находился 24-летний неоднократно судимый житель Брестской области. Выяснилось также, что автомобиль был угнан с улицы Тимошенко, о чем владелец машины позже сообщил во Фрунзенское РУВД столицы.
На днях, как
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В МВД сообщили, что сегодня, 20 марта, сотрудники столичной ГАИ задержали нарушителя ПДД. Преследование началось около 4 часов утра в Минске, когда водитель Volkswagen LT...
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