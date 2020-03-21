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Житель Брестской области угнал VW, и как в кино, уходил от погони ГАИ, но наехал на «ежа»

21.03.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В МВД сообщили, что сегодня, 20 марта, сотрудники столичной ГАИ задержали нарушителя ПДД. Преследование началось около 4 часов утра в Минске, когда водитель Volkswagen LT не выполнил требования инспектора об остановке.

Житель Брестской области угнал VW, и как в кино, уходил от погони ГАИ, но наехал на «ежа»

— Уходя от погони, водитель фургона грубо нарушал Правила дорожного движения и неоднократно создавал угрозу остальным участникам дорожного движения. А на улице Кижеватова и вовсе столкнулся со служебным автомобилем, — рассказали в МВД.

К преследованию подключились другие экипажи ГАИ.

— Выехав на слуцкое шоссе, преследуемый не снижал скорость и всячески препятствовал его опережению. Однако один из экипажей вскоре опередил фургон и разместил на дороге так называемый «еж». Наехав на него, водитель Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет, где совершил наезд на дерево. Он был задержан и доставлен в больницу.

Как оказалось, за рулем находился 24-летний неоднократно судимый житель Брестской области. Выяснилось также, что автомобиль был угнан с улицы Тимошенко, о чем владелец машины позже сообщил во Фрунзенское РУВД столицы.

На днях, как сообщалось, на границе Витебской и Минской областей был задержан мужчина, похитивший машину в Брестской области. Водитель тоже требованиям об остановке не подчинялся, после неоднократных предупреждений о применении оружия последовали несколько предупредительных выстрелов в воздух, затем — по автомобилю. Когда Volkswagen остановился, водитель попытался скрыться в лесу, но его настигли и задержали.

 
Теги: Минск
 
 
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  В МВД сообщили, что сегодня, 20 марта, сотрудники столичной ГАИ задержали нарушителя ПДД. Преследование началось около 4 часов утра в Минске, когда водитель Volkswagen LT...
 
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