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Как временно меняется работа поликлиник Кореличского района: что делать, если заболел, и как планово пройти обследование

21.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Как временно меняется работа поликлиник Кореличского района: что делать, если заболел, и как планово пройти обследование

На этой неделе вышел приказ Минздрава № 296 «О мерах по организации оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и принятию дополнительных противоэпидемических мер в организациях здравоохранения». Он нужен, чтобы своевременно оказывать специализированную медпомощь пациентам с COVID-19 и тем, кто с ними контактировал, а также для противоэпидемических мер в  организациях здравоохранения. Приказ предполагает, что временно изменится работа амбулаторно-поликлинических учреждений.

В амбулаторно-поликлинических учреждениях ограничены плановые мероприятия по диспансеризации, плановая вакцинация, скрининговые исследования, флюорография, плановая стоматологическую помощь. Выдача выписок из медицинских документов по запросам пациентов и других организаций здравоохранения организована в электронном формате. Одномоментная выдача листков нетрудоспособности осуществляется на максимальный срок, согласно Инструкции о порядке выдачи и оформления больничных до 10 дней.

Если вы заболели и у вас повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание, заложенность носа, то оставайтесь дома и позвоните в регистратуру, по месту жительства или пребывания. Сообщите работнику поликлиники, что вас беспокоит, и оставьте свои контакты (Ф.И.О., адрес, телефон). С вами медицинский работник свяжется сам, дальше нужно будет следовать его указаниям. В поликлиниках организованы отдельные входы и кабинеты для приема пациентов с температурой и симптомами острой респираторной инфекции.

Прохождение диспансеризации, реабилитации, лабораторных и инструментальных исследований в плановом порядке, в том числе флюорографии органов грудной клетки, ЭКГ, холтеровское мониторирование временно отложены.

Если вы нуждаетесь в выписке рецептов на лекарства для постоянного приема, ранее назначенные врачом, позвоните в регистратуру, поликлинику или амбулаторию врача общей практики по месту жительства, оставьте контакты (Ф.И.О., адрес, телефон), с вами свяжется медицинский работник, который организует выписку и доставку рецептов на дом.

Если вы старше 60 лет и нуждаетесь в осмотре медицинского работника в связи с ухудшением самочувствия, позвоните в регистратуру поликлинику или амбулаторию врача общей практики по месту жительства, сообщите об этом, оставьте контакты (Ф.И.О., адрес, телефон), в течение рабочего дня с вами свяжется медицинский работник и согласует время для визита на дом.

В учреждении здравоохранения «Кореличская центральная районная больница» организовано оформление выписок из медицинских документов по онлайн-заявкам на официальном интернет-сайте учреждения здравоохранения с последующей выдачей их пациентам при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в отдельно отведенном месте.

По материалам сайта Министерства здравоохранения РБ

 

 

 
 
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На этой неделе вышел приказ Минздрава № 296 «О мерах по организации оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и принятию...
 
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