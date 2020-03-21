Место, чтобы спокойно посидеть. В Слуцке открылось новое кафе

Источник материала: Слуцк Город





Рядом с «Like Cafe» на стоянке рынка открылось новое заведение – кафе «Milano» – это совсем другой формат и другое меню. SlutskGorod побывал в новом кафе накануне и посмотрел, чем оно может заинтересовать случчан.

Как говорят владельцы заведения, их цель была – создать уютное место, где можно выпить по бокалу вина с девушкой, спокойно пообщаться с друзьями или обсудить вопросы с партнёрами.

И действительно, из небольшой площади «выжали» максимум: лаконичная отделка, небольшая барная стойка, столы из массива и шесть диванов максимум на 18 мест.

В меню – блинчики и сэндвичи, кофе и пирожные, винная карта и коктейли. Некоторые детали, как в плане кухни, так и интерьера, ещё будут прорабатываться.

В пятницу и субботу «Milano» работает до 2 часов ночи.























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