Сделают ли платным въезд в центр Минска?

Все началось с того, что еще в декабре прошлого года в «Столичный транспорт и связь» озвучивал вот такие планы:

—Для решения проблемы загрузки МКАД и улиц города на первом этапе прорабатывается введение платы для грузовиков массой более 3,5 тонн. В случае успешной реализации данного этапа будет принято решение о целесообразности переноса принципа работы данной системы на другие виды транспорта.

Подписавшие петицию люди, а таких набралось всего 155 человек писали:





Фото: petitions.by





—Протестуем против возможного принятия решения о введении платного въезда для легкового автотранспорта в центр Минска без вынесения данного вопроса на Минский городской референдум.

Как нам известно, ряд городов в мире был вынужден отказаться от метода платного въезда из-за негативной реакции жителей. Главная причина отказа от платного въезда в том, что эта мера с высокой степенью вероятности приведёт к социальному взрыву.

Но референдум по этому вопросу не понадобится.

В своем ответе на обращение заинтересованных граждан, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления внутренних дел Мингорисполкома Игорь Шакун, пишет, что: «вопрос введения платного въезда для легкового транспорта в Минске детально не прорабатывался и не рассматривался».



























