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Сделают ли платным въезд в центр Минска?

21.03.2020 12:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ответ на свое обращение, в котором был высказан протест против такой инициативы транспортников, получили заинтересованные горожане.

Все началось с того, что еще в декабре прошлого года в «Столичный транспорт и связь» озвучивал вот такие планы:
 
—Для решения проблемы загрузки МКАД и улиц города на первом этапе прорабатывается введение платы для грузовиков массой более 3,5 тонн. В случае успешной реализации данного этапа будет принято решение о целесообразности переноса принципа работы данной системы на другие виды транспорта.
 
Подписавшие петицию люди, а таких набралось всего 155 человек писали:
 

Фото: petitions.by

 —Протестуем против возможного принятия решения о введении платного въезда для легкового автотранспорта в центр Минска без вынесения данного вопроса на Минский городской референдум.
Как нам известно, ряд городов в мире был вынужден отказаться от метода платного въезда из-за негативной реакции жителей. Главная причина отказа от платного въезда в том, что эта мера с высокой степенью вероятности приведёт к социальному взрыву.
 
Но референдум по этому вопросу не понадобится. 
 
В своем ответе на обращение заинтересованных граждан, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления внутренних дел Мингорисполкома Игорь Шакун, пишет, что: «вопрос введения платного въезда для легкового транспорта в Минске детально не прорабатывался и не рассматривался».
 
 
Теги: Минск
 
 
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Ответ на свое обращение, в котором был высказан протест против такой инициативы транспортников, получили заинтересованные горожане.
 
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