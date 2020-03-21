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Продолжение «дела Втюрина». «Втюрин оценивал, сколько сможет заработать»

21.03.2020 12:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На суде по делу о коррупции при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения начался допрос граждан РФ, которые обвиняются в даче взяток заместителю госсекретаря Совета Безопасности Андрею Втюрину.

Продолжение «дела Втюрина». «Втюрин оценивал, сколько сможет заработать»
Российский гражданин Владимир Казанцев в Беларуси несколько лет представлял интересы компании «СмартЛабс», а потом – «УГМК-Телеком». Кроме того, Казанцев, как и другой фигурант дела россиянин Виталий Горбачев были собственниками ряда небольших субподрядных организаций, работавших по контрактам «СмартЛабс», а позже «УГМК-Телеком».

На суде Владимир Казанцев рассказал, что с Андреем Втюриным его познакомил российский бизнесмен Анатолий Малин. Малин представил Казанцеву Втюрина как «очень важного человека в Республике Беларусь». На тот момент Втюрин еще занимал пост главы Службы безопасности президента.

Малина среди обвиняемых по «делу 16-ти» нет, но в материалах фигурирует. Согласно следствию, именно с ним Втюрин договаривался об откате, когда лоббировал интересы фирмы «Связьком» при поставках оборудования для Департамента исполнения наказаний (ДИН) МВД. Что связывало Втюрина и Малина, как они познакомились – неизвестно. Казанцев на суде сказал только, что у них были «деловые отношения».

Как рассказал Казанцев на процессе, в 2015 году у них с Малиным состоялся разговор по поводу конкурса на поставки оборудования ДИН МВД. Бизнесмены пришли к выводу, что компания Малина ООО «Смарт Интеграция» не соответствует техническим требованиям для участия в тендере. Поэтому Малин предложил Казанцеву найти компанию, которой бы они при помощи Втюрина обеспечили победу. Казанцев нашел такую компанию – «Связьком». Директору «Связькома» Владимиру Томченко объяснили, что помогут ему не бесплатно – сумма отката должна была составить $ 10 тысяч. Эти деньги предназначались Втюрину, хотя Томченко это имя не называлось. В чем был интерес Малина и Казанцева – в суде не объяснили.

В 2015 году Втюрин дал указание главе ДВП Сергею Дорошко поводу того, какие фирмы нужно пригласить для участия в закрытом конкурсе на поставки оборудования охраны и надзора. В торгах, проходивших по упрощенной системе, победила фирма «Связьком». После этого Томченко передал откат Казанцеву, а тот – Втюрину. Передача денег заместителю госсекретаря состоялась 26 сентября 2017 года во дворе здания, где размещается Union Coffee (это кафе на проспекте Независимости было традиционным местом встречи Казанцева и Втюрина).

В конце 2017-го начала 2018-го Казанцев вместе с Горбачевым решили при помощи Втюрина добиться заключения контракта с «Белтелеком» на поставку аппаратного комплекса «Смартзала».

«Втюрин должен повлиять через Сиводедова [генеральный директор «Белтелекома» Сергей Сиводедов. – Belsat.eu] на проведение конкурсных процедур», – заявил Казанцев.

Общая сумма контракта «Белтелекома», заключенного в июле 2018 года, составила $ 1,2 млн. 32% должна была отойти субподрядных организаций Казанцева, 68% – организациям Горбачева. Доля Втюрина должна была составить ⅓ от прибыли по контракту. Поэтому во время встреч Казанцева с Втюриным последний интересовался деталями контракта.

«Втюрин оценивал сколько сможет заработать», – рассказал Казанцев.


Казанцев и Горбачев после победы на тендере также планировали дать взятку Сергею Сиводедаву, чтобы мотивировать его на беспроблемную реализацию контракта. В августе 2018 года Казанцев сделал Сиводедаву соответствующее предложение во время личной встречи. Откат рассчитывался по формуле $ 1 за одну приставку (всего «СмартЛабс» должен был поставить 100 тысяч приставок). Сиводедов тогда уклонился от честного ответа. «Посмотрим», – сказал он. Но потом этот взятку Сиводедову россияне решали все же не давать.

В начале 2019 года компания «СмартЛабс» сменила учредителей, начала перепрофилирование и решила свернуть работу с Беларусью. На ее место пришла компания «УГМК-Телеком» – теперь уже ее интересы в Минске представляли Казанцев и Горбачев.

«УГМК-Телеком» в 2019 году планировал получить крупный контракт на поставки оборудования в Беларусь. В тендере «Белтелекома» российская компания фаворитом не была. Поэтому Казанцев 29 января 2019 года перед Сиводедову взятку в размере £ 15 тысяч. Помочь снять с тендера конкурентов должен был и Втюрин.

Последний разговор на этот счет Втюрина и Казанцева состоялся в марте возле Дворца Республики. Втюрина и Горбачева КГБ арестовал 21 апреля в момент передачи взятки. Казанцев об этом ничего не знал, поэтому 23 апреля он спокойно прилетел в Минск и был задержан сразу в аэропорту. Свою вину он полностью признает.
 
Теги: Минск
 
 
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На суде по делу о коррупции при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения начался допрос граждан...
 
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