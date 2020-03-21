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Выжигают ли сухую траву кореличчане, выяснили представители РОЧС и инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды

21.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Тот, кто еще уверен в том, что выжигая сухую растительность, он делает великое благо и помогает природе обновиться, глубоко заблуждается. Спасатели и экологи бьют тревогу: весенние палы травы несут угрозу для людей и жилых домов, разрушают экосистему, становятся причиной масштабных лесных пожаров.

Выжигают ли сухую траву кореличчане, выяснили представители РОЧС и инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды

Ежегодно именно весной для работников Кореличского РОЧС и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды наступает горячая пара. Ведь многие кореличчане находят самый простой, на их взгляд, способ очистить территорию от сухой травы – поджечь ее. Нельзя не вспомнить о дачниках, которые также принимаются за весеннюю генеральную уборку и сжигают мусор.

Чтобы выявить подобных нарушителей, вместе с начальником районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Василием Левковичем и старшим инженером ГСЧС и ГО Кореличского РОЧС Андреем Муриченковым отправляемся в рейд по населенным пунктам Мирского и Жуховичского сельсоветов. Маршрут выбран неслучайно. Ведь именно сюда в 2019 году спасателям района пришлось выезжать наибольшее количество раз на тушение палов травы. К примеру, в д. Симаково было зарегистрировано 4 случая возгорания сухой растительности, в г.п. Мир и д. Радунь – также по 4, в Юровичах – 3. К тому же первый в текущем году подобный пожар произошел вблизи д. Лужа, где на площади около 1,9 га горела сухая трава.

Основной целью профилактического рейда было не наказать, а предупредить местных жителей о начале пожароопасного сезона и напомнить об основных правилах сжигания мусора и штрафах за выжигание сухой растительности, которые могут серьезно ударить по кошельку.

– За выжигание сухой растительности и трав на корню, а также непринятие мер по ликвидации палов предусмотрен штраф в размере от 10 до 40 базовых величин, – отмечает работник РОЧС. – Разжигание костров в запрещенных местах влечет предупреждение или штраф до 12 базовых величин.

Приехав в д. Великое Село Мирского сельсовета, встречаем старосту деревни Владимира Печенко.

– Мы траву не жжем, ведь понимаем всю опасность, – делится староста деревень Озерско и Великое Село. – А если ветер поднимется? Вся же деревня может сгореть. Вот дом старый, от которого наследники отказались, разбираем. Если ветки будем жечь, то только соблюдая все меры предосторожности.

Выжигают ли сухую траву кореличчане, выяснили представители РОЧС и инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды

Проезжаем по деревням Мирского и Жуховичского сельсоветов. Время от времени в глаза бросаются заброшенные дома, которые буквально прячутся в зарослях и сухой растительности. А ведь они являются потенциальными объектами огненных ЧП. Самое страшное то, что рядом с ними находится ухоженное жилье соседей.

Первый в 2020 году рейд по сухопалам прошел спокойно. Нарушителей мы не выявили. Безусловно, активное наведение порядка на приусадебных территориях кореличчан еще впереди. Очень хочется, чтобы каждый житель района перед тем, как взять в руки спички, хорошо подумал о разрушительных последствиях, которые может оставить после себя крохотная искра.

Оксана ЯНУШ
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Тот, кто еще уверен в том, что выжигая сухую растительность, он делает великое благо и помогает природе обновиться, глубоко заблуждается.
 
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