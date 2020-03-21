|
Белорусов призвали перейти на электрические плиты взамен газовых
21.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусам предлагают отказаться от газовых плит в пользу электрических. Накануне запуска атомной станции в республике создаются все условия для подобного перехода.
«У нас фактически построена атомная электростанция. Электрическая энергия будет производиться круглосуточно в хороших объемах. Думаю, что государство будет стремиться к тому, чтобы стимулировать и население, и реальный сектор экономики использовать эту электроэнергию у нас в республике путем оптимизации тарифов на электрическую энергию», – заявил начальник управления сбыта энергии ГПО «Белэнерго» Виктор Житкевич.
Первая в республике АЭС строится вблизи Островца. В Госатомнадзоре МЧС Беларуси заявили, что станция уже готова к завозу ядерного топлива. Первый энергоблок планируют запустить в этом году, второй – в следующем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне запуска атомной станции в республике создаются все условия для подобного перехода.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)