Белорусов призвали перейти на электрические плиты взамен газовых

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусам предлагают отказаться от газовых плит в пользу электрических. Накануне запуска атомной станции в республике создаются все условия для подобного перехода.

«У нас фактически построена атомная электростанция. Электрическая энергия будет производиться круглосуточно в хороших объемах. Думаю, что государство будет стремиться к тому, чтобы стимулировать и население, и реальный сектор экономики использовать эту электроэнергию у нас в республике путем оптимизации тарифов на электрическую энергию», – заявил начальник управления сбыта энергии ГПО «Белэнерго» Виктор Житкевич.

Первая в республике АЭС строится вблизи Островца. В Госатомнадзоре МЧС Беларуси заявили, что станция уже готова к завозу ядерного топлива. Первый энергоблок планируют запустить в этом году, второй – в следующем.