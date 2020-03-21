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Президент Северной Македонии подписал документ о присоединении к НАТО
Источник материала: Партизан
Йенс Столтенберг заявил, что ожидает вступления страны в Альянс в ближайшее время.
Президент Северной Македонии Стево Пендаровски подписал окончательный документ, необходимый для того, чтобы страна стала следующим членом НАТО.
Пендаровски подписал так называемый документ о присоединении после того, как Испания на этой неделе стала последним членом альянса, ратифицировавшим членство бывшей югославской республики, передает
После голосования в Испании генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает официального вступления страны в «в ближайшее время», после чего Северная Македония станет 30-м членом альянса.
Задержка заявки страны на вступление в НАТО была вызвана давним спором с соседней Грецией, после чего она согласилась сменить название с Македонии на Северную Македонию.
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Йенс Столтенберг заявил, что ожидает вступления страны в Альянс в ближайшее время.
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