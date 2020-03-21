Лесхоз приглашает на посадку деревьев

Источник материала: Радзiма



Республиканская акция «Неделя леса» стартует в Глусском районе 28 марта. Ежегодное мероприятие, традиционно организованное Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь, состоится уже в 13-й раз и будет приурочено к Году малой родины и 75-летию Великой Победы.

Заместитель директора Глусского лесхоза по идеологической работе Иван Вергун рассказал, что в прошлом году в «Неделе леса» приняли участие более 400 глусчан (представители организаций и предприятий района, работники лесхоза, школьники, активисты БРСМ), вместе с лесоводами добровольцы высадили деревья на площади 78 гектаров, убрали 53 кубических метра мусора, отремонтировали два места отдыха. В этом году в течение недели (с 28 марта по 4 апреля) во всех восьми лесничествах планируют посадить порядка 70 гектаров лесных культур, помимо этого, участники акции наведут порядок в лесных массивах и благоустроят три места отдыха: в Кировском, Заволочицком и Докольском лесничествах.

Глусский лесхоз приглашает всех желающих поучаствовать в акции «Неделя леса», внести свой вклад в полезное и благородное дело. Для этого достаточно обратиться в лесхоз или лесничество по месту жительства и заявить о своем желании. Всех волонтеров обеспечат необходимым инвентарем и посадочным материалом, покажут объекты, нуждающиеся в лесовосстановлении. Самым активным участникам акции обещают сувениры.