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Один автомобиль пробил забор, а другой влетел во двор дома в результате ДТП в Барановичах

21.03.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла утром 21 марта на улице Кирова, около поворота на улицу Снежную.

Один автомобиль пробил забор, а другой влетел во двор дома в результате ДТП в Барановичах

ДТП на улице Кирова. Фото: Александр КОРОБ

По словам очевидцев, машины двигались по улице Кирова в сторону улицы Тельмана. Водитель автомобиля «Фольксваген Шаран» (красного цвета) остановился, чтобы повернуть налево, на улицу Снежную, и в этот момент в его машину врезался другой «Фольксваген» (серого цвета). От удара красный автомобиль отбросило во двор жилого дома, а серая машина влетела в забор.

Один автомобиль пробил забор, а другой влетел во двор дома в результате ДТП в Барановичах

Один автомобиль пробил забор, а другой влетел во двор дома в результате ДТП в Барановичах

Один автомобиль пробил забор, а другой влетел во двор дома в результате ДТП в Барановичах

Один автомобиль пробил забор, а другой влетел во двор дома в результате ДТП в Барановичах

Один автомобиль пробил забор, а другой влетел во двор дома в результате ДТП в Барановичах

Один автомобиль пробил забор, а другой влетел во двор дома в результате ДТП в Барановичах

Один автомобиль пробил забор, а другой влетел во двор дома в результате ДТП в Барановичах

Один автомобиль пробил забор, а другой влетел во двор дома в результате ДТП в Барановичах

Один автомобиль пробил забор, а другой влетел во двор дома в результате ДТП в Барановичах

Один автомобиль пробил забор, а другой влетел во двор дома в результате ДТП в Барановичах

Один автомобиль пробил забор, а другой влетел во двор дома в результате ДТП в Барановичах

– Я остановился, чтобы повернуть на улицу Снежную. На встречном направлении машин не было, и я стал поворачивать, но в этот момент почувствовал сильный удар с левой стороны, – рассказал Intex-press водитель «Фольксвагена Шаран». – От этого мой автомобиль влетел в ворота двора.

Водитель второго «Фольксвагена» рассказал Intex-press, что торопился на работу и пошел на обгон.

– Набрал скорость и поздно увидел, что впереди автомобиль стал поворачивать налево на улицу Снежную, тормозить было уже поздно. Думал, что проскочу, но не получилось.

Люди в аварии не пострадали.

 
 
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  Авария произошла утром 21 марта на улице Кирова, около поворота на улицу Снежную. ДТП на улице Кирова. Фото: Александр КОРОБ По словам очевидцев, машины двигались...
 
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