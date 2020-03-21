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«Образец дипломатического мастерства»: Лукашенко поздравил Лаврова с 70-летием

21.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу МИД РФ Сергея Лаврова с 70-летием, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

«Ваш жизненный и профессиональный путь является образцом истинного дипломатического мастерства и верности идеалам служения своему Отечеству», – отметил Лукашенко в поздравлении, подчеркнув, что Лавров успешно отстаивает национальные интересы на международной арене, участвует в решении самых сложных и острых вопросов современного мироустройства.

Президент также отметил авторитет главы МИД России в Беларуси, который министр заслужил благодаря уважительному отношению к стране и ведению равноправного диалога.«Убежден, что и впредь Вы будете оставаться надежным союзником укрепления дружбы и взаимопонимания между нашими государствами», – заключил Лукашенко и пожелал Лаврову здоровья, осуществления намеченных планов и благополучия.

Ранее с 70-летием Сергея Лаврова поздравил президент Узбекистана. Шавкат Мирзиеев наградил юбиляра орденом «Дустлик» – в переводе на русский «Дружба».



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Белорусский лидер отметил авторитет главы МИД РФ в Беларуси, который минист заслужил благодаря уважительному отношению к стране и ведению равноправного диалога.
 
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