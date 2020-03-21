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Пять станций метро в Минске временно закрыты. Расписание движения транспорта по маршруту на 21 и 22 марта

21.03.2020 17:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пять станций красной ветки минского метро временно закрыты – от «Молодежной» до «Каменной Горки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это связано с врезкой стрелок пути третьей строящейся линии подземки в действующие пути второй линии. Работы ведутся на перегоне между станциями «Фрунзенская» и «Молодежная».

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Пять станций метро в Минске временно закрыты. Расписание движения транспорта по маршруту на 21 и 22 марта

Для удобства пассажиров организованы дополнительные маршруты наземного транспорта: от «Каменной Горки» до «Фрунзенской», курсируют троллейбусы № 13 и 13Д. Время движения – с 5.20 утра до 1 часа ночи, интервал составляет 6-8 минут.

А от «Каменной Горки» до «Октябрьской» идет скоростной автобус № 913С. Он ходит еще чаще – каждые 2-4 минуты. Кроме того, на традиционных маршрутах увеличено число машин.

Работы завершат к 5 утра 23 марта. С понедельника метро будет работать в обычном режиме.

Пять станций метро в Минске временно закрыты. Расписание движения транспорта по маршруту на 21 и 22 марта

Пять станций метро в Минске временно закрыты. Расписание движения транспорта по маршруту на 21 и 22 марта

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Пять станций красной ветки минского метро временно закрыты – от «Молодежной» до «Каменной Горки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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