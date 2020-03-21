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Николая Дедка хотели осудить за граффити, но потом отпустили

21.03.2020 17:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 19 марта в Минске задержали активиста анархистского движения Николая Дедка. Как пишет правозащитный сайт "Весна", когда парень вышел из Нового драматического театра, к нему подошли два человека в штатском и сообщили, что на него составлен административный протокол.


Николай Дедок в суде / spring96.org

Дедка обвинили в нанесении надписи на стене общежития. Ночь он провел в изоляторе временного содержания. В суд Московского района его доставили 20 марта после 16:00.

 Из материалов дела следует, что надпись на общежитии №1 "МАПИД" была сделана второго февраля, а Дедок приехал в Беларусь из Польши третьего февраля. То есть на момент написания Дедка не было в стране.

Однако свидетель Юлия Бушлякова утверждает, что видела Дедка и позже узнала его по фото. Во время допроса она говорит, что видела Николая примерно в 18.15, когда надпись была уже нарисована. Он якобы ее увидел и отошел к остановке от парапета, где был запах краски. По ее словам, Николай ответил, что ждет троллейбус. Когда она вернулась из общежития с вахтером, его не было.

Затем адвокат Николая задает вопрос о том, каким образом свидетель давала показания.

Бушлякова: "Мне позвонили сотрудники милиции и позвали на беседу и там показывали фото нескольких людей. Там я и узнала Николая".

Она сама в милицию не обращалась и не видела, чтобы человек рисовал, видела его спину на парапете. Она не видела его руки, и что он делал. Но уверена на 100%, что это Николай. Он был в синей куртке, в черной шапке с белым помпоном. Видео с камер она не видела.

Следующим допрашивают сотрудника милиции Янченко, который составлял протокол. Он говорит, что заведено дело по показаниям свидетеля Бушляковой. Также он делал запрос на видео с камер наблюдения, но они были как раз в это время на профилактике.

В результате судья решает вернуть дело на доработку. Николай Дедок на свободе.
 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 19 марта в Минске задержали активиста анархистского движения Николая Дедка. Как пишет правозащитный сайт "Весна", когда парень вышел из Нового...
 
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