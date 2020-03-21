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«Вы были вместе с народом в период становления независимости». Президент поздравил Митрополита Филарета с 85-летием
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Владыке Филарету – многие лета. Сегодня, 21 марта, у Героя Беларуси и самого известного архипастыря Белорусской православной церкви юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства Александр Лукашенко поздравил Митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси с 85-летием.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы остаетесь настоящим мерилом нравственности, мудрости, христианского смирения, подаете пример милосердия и справедливости.
В миру Кирилл Вахромеев на духовный путь стал в годы ярых гонений на церковь. Первая ступенька его церковного служения – иподьякон Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. И еще будучи студентом Московской духовной Академии он всецело посвящает себя служению Господу – принимает монашество.
Более полувека в святительском сане, 35 лет – в служении Белорусскому Экзархату, у истоков создания которого и стоял почетный Митрополит Филарет.
Иоанн, архиепископ Брестский и Кобринский:
Леонид Гуляко, уполномоченный по делам религий и национальностей:
Мы всегда подчеркиваем, что для церкви – это прихожане, а для государства – это граждане нашей страны.
За годы служения церкви и Беларуси владыка Филарет увеличил число храмов в пять раз. Инициатива святителя – учреждение Дня памяти белорусских святых. Именно в храме в их честь в последние годы служит и молится белорусский архипастырь. И сегодня здесь Митрополит принимал многочисленные поздравления.
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«Вы были вместе с народом в период становления независимости». Президент поздравил Митрополита Филарета с 85-летием
Новости Беларуси. Владыке Филарету – многие лета. Сегодня, 21 марта, у Героя Беларуси и самого известного архипастыря Белорусской православной церкви юбилей,...
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